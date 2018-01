Ecco Marcello Gazzola con la maglia del Parma

Il Parma ha comprato dal Sassuolo Marcello Gazzola, a titolo definitivo. Gazzola è nato a Borgotaro il 3 aprile 1985.

Il giocatore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019, in questa stagione ha disputato 9 presenze in serie A e una in Coppa Italia.

Sulla pagina Facebook del Parma Calcio è stata pubblicata anche una foto di Gazzola bambino, con la maglia del Parma di allora. Dice il post della società:

Quella storia che comincia da bambino...

#BentornatoMarcello #ForzaParma