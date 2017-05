Prima il Nord? «Prima gli italiani, in questo momento storico l’emergenza lavoro, sicurezza, futuro riguarda tutta Italia, quindi prima gli italiani. Per tutto: lavoro, case popolari, legittima difesa». Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, parlando a Parma prima del suo intervento al congresso federale.

«L'avversario è Renzi e noi abbiamo le idee chiare: se qualcuno vuole fare una coalizione e vuole veramente vincere ci vuole un sistema elettorale maggioritario dove l’eletto è scelto dall’elettore e dove chi vince la sera del voto va a governare, chi vuole il proporzionale non vuole vincere e non vuole la coalizione». E’ questo il messaggio che Matteo Salvini ha lanciato agli alleati dal centrodestra al congresso della Lega Nord, in particolare a Berlusconi sul tema della legge elettorale.

«La nostra battaglia adesso è a livello nazionale, da nord a sud, tornerò a Palermo, all’Aquila, in Puglia e in Calabria, solo così l’Italia può vincere. Penso che l’Italia stia insieme se rispetta le sue identità e le sue diversità in senso federale: io sono federalista, non voglio dividere, ma voglio unire». Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega Nord al congresso federale di Parma.

«L'emergenza al nord, ma soprattutto al sud, è il lavoro. La Lega è il movimento del futuro, la Lega della speranza del lavoro di chi non vuole scappare all’estero. E quindi se Calabria e Sicilia hanno il 60% di disoccupazione giovanile, vuol dire che tutti gli altri da destra a sinistra hanno fallito. Bisogna esportare il buon governo di Lombardia, Veneto e Liguria a livello nazionale».

«Non vedo Berlusconi da 3-4 mesi, magari l’accordo lo troveremo: io almeno lavoro per questo. Però su tasse, rapporto con l’Europa, Turchia, immigrazione e legge Fornero non ci sono vie di mezzo possibili». E’ il messaggio lanciato da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi dal congresso della Lega Nord.

Senza dimenticare la legge elettorale. «Ma gli dico anche: se vuoi la coalizione se vuoi davvero vincere l’unico sistema elettorale per farlo è il maggioritario». Sulle alleanze, invece "l'unico paletto è che chiunque stia governando e abbia retto il moccolo a Renzi, Boldrini e Alfano fino all’ultimo minuto non governerà con la Lega».

Infine anche una battuta sull'uscita pubblica di ieri del leader di Forza Italia: «Ho visto che si lancia sull'animalismo anche mio figlio ieri è andato al canile, ha portato a casa un cane e lo ha salvato, ma non ha fondato un partito».

«Mi fermo, non me ne vado. Dipende tutto dal programma, cambiando i programmi penso che ci sia ancora qualcosa da salvare». Così Umberto Bossi, arrivando al congresso federale della Lega Nord ha risposto a chi gli chiedeva se avrebbe annunciato la sua uscita dal movimento che ha fondato. Nel programma è previsto un suo intervento dal palco.

«Io credo che la Lega debba continuare a essere il sindacato del nord, rappresentando interessi non ideologici». E’ il messaggio che Gianni Fava, assessore della Regione Lombardia e candidato alternativo a Matteo Salvini, sconfitto alle primarie di domenica scorsa, porterà al congresso federale della Lega.

«Salvini ha vinto - ha detto Fava - e io riconosco pienamente la sua vittoria. Rappresento il 20% e continuo a combattere perchè i nostri temi continuino a far parte della dialettica della Lega Nord».

Al congresso federale di Parma i 450 delegati saranno chiamati a ratificare l’esito delle consultazioni di domenica scorsa, confermando Matteo Salvini alla segreteria.

Durante il congresso si sono levati anche fischi e urla quando, dal palco del congresso federale della Lega Nord a Parma, sono state pronunciate le parole «indipendenza» e "secessione». E’ successo quando ha preso la parola Roberto Stefanazzi, varesino, sostenitore alle primarie di Gianni Fava, che ha ricordato lo storico obiettivo leghista dell’indipendenza e della secessione del nord: dalla platea, sia dei delegati, sia del pubblico, si sono levati fischi, ma anche fragorosi applausi.

Poco dopo ha preso la parola l’ex ministro ed ex eurodeputato Francesco Speroni: anch’egli ha ricordato gli obiettivi originali della Lega Nord, sia pure con toni più pacati di Stefanazzi, raccogliendo consensi dalla platea.