Pauroso incendio fra Roma e Orte, A1 chiusa per ore: il video di Ginoble, cantante del "Volo"

Pauroso incendio vicino all'autostrada A1 fra Roma e Orte, nel pomeriggio. Le fiamme sono state domate ma l'autostrada è ancora chiusa per consentire le operazioni di bonifica. Il video è stato postato su Instagram da Gianluca Ginoble, cantante de "Il Volo" che scrive: "Devastante incendio sull'A1 Roma-Napoli!!!! Mai visto niente del genere!!!!!!".

Oltre alle squadre di terra dei vigili del fuoco hanno operato due elicotteri e un Canadair. A causa del denso fumo presente in carreggiata derivante da un incendio in scarpata, l'autostrada A1 è stata chiusa per diverse ore fra Orte e la diramazione Roma nord verso Roma e tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e Ponzano Romano in direzione Firenze. L'autostrada è stata riaperta alle 18,30.