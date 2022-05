Stanchezza, sintomo o malattia?>. È questo il titolo della puntata di <Check-Up, salute e benessere>, in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma e condotta da Alberto Dallatana.

Parlare di stanchezza, o meglio di “astenia”, oggi, significa affrontare una condizione comune, spesso molto comune, presente negli uomini e nelle donne che oggi sono sempre in movimento, per lavoro, per impegni e più in generale per quella "vita di corsa" che rappresenta la quotidianità di molti e che comporta un notevole dispendio di energia.

Ma dalla stanchezza fisiologica si recupera con un sonno riparatore. Invece la stanchezza patologica non risente in termini positivi del recupero psicofisico del riposo. Una condizione che è spesso associata a malattie sistemiche importanti, come il diabete, l'anemia, l'ipotiroidismo, la celiachia, le forme depressive ed altre malattie che possono avere il sintomo della stanchezza come una delle manifestazioni più rilevanti.

Ed in più, al giorno d’oggi, si parla di sindrome da stanchezza cronica come malattia a sé stante.

Malattia che si manifesta per diverso tempo, talvolta per mesi, e può essere associata a sintomi come cefalea, dolori muscolari ed articolari, insonnia, spesso mal di gola persistente, simile ad ad una vera e propria sindrome influenzale.

La stessa malattia causata dal Sars Cov2, ossia il Covid, quando persistente si può raffigurare come un “Long Covid” e rientrare nelle condizioni di stanchezza patologica.

