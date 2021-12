Al mercato in Largo Calamandrei protagonista la Pecora cornigliese

Proseguono le giornate a tema sui Sigilli di Campagna Amica al Mercato Campagna Amica di Barriera Repubblica a Parma (in Largo Calamandrei). Sabato 18 Dicembre protagonista sarà la Pecora Cornigliese che rientra tra i Sigilli di Campagna Amica, ossia i prodotti della biodiversità agricola italiana che nel corso dei decenni sono stati strappati all’estinzione e indissolubilmente legati a territori specifici.

Per conoscerla meglio i cittadini che parteciperanno potranno trovare al mercato carni e preparazioni gastronomiche di Pecora Cornigliese a cura del Podere Dei Bianchi Galli di Solignano e degustare street food contadino a base di Pecora Cornigliese e di zuppe di stagione per consumo in loco o da asporto dell’Agriturismo Casanuova di Tizzano con la cuoca contadina Chiara Agosti. Il tutto accompagnato dalla birra artigianale di Turris Birra di Borgotaro, che presenterà la nuova birra “Santa Donna” .

Alla mattina per i più piccoli ( bambini dai 5 ai 10 anni) è previsto un laboratorio didattico per avvicinarli alla conoscenza delle peculiarità di questa pecora, tenuto dalla Fattoria Didattica Casanuova di Tizzano Val Parma.

Non mancheranno idee regalo per le feste come manufatti di lana di Pecora Cornigliese dell’Azienda Agricola Pezzarossa di Neviano Arduini e dell’Azienda agricola Val Bratica di Corniglio.

Sarà, quindi una giornata – comunica Coldiretti Parma – ricca di appuntamenti interessanti per grandi e piccini, e sarà anche una buona occasione per fare spesa al mercato di prodotti di eccellenza del territorio e fare acquisti golosi e genuini a km zero per i regali di Natale e per imbandire le tavole delle festività. La giornata avrà inoltre una finalità solidale: anche al Mercato di Parma sarà possibile aderire alla spesa sospesa promossa da Fondazione Campagna Amica con l’obiettivo di destinare spese di qualità alle famiglie più bisognose.

In Emilia Romagna i sigilli di Campagna Amica sono 27, di cui 11 prodotti vegetali - albicocca Val Santerno di Imola, albicocca Pisana, albicocca Portici, albicocca Reale di Imola, farro Dicocco, mela Campanina, mela rosa piacentina, mela abbondanza rossa, pera di San Giovanni, patata di Montese, amarena brusca di Modena IGP - 2 prodotti trasformati - il raviggiolo, formaggio fresco prodotto sull’Appennino romagnolo; Saba - e ben 14 razze animali - asino argentato di Sologno, pecora cornigliese, suino mora romagnola, suino nero di Parma, tacchino di Parma e Piacenza, vacca romagnola, vacca varzese-ottonese, vacca modenese, vacca reggiana, vacca bruna italiana, anguilla selvaggia, gallina di Polverara, gallina di Marans; asino romagnolo.