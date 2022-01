Carmen, lo spettacolo di Almamia Dance Project a Parmadanza 2021-2022

La passione tragica di Carmen e Don Josè, protagonisti di un’opera tra le più famose e rappresentate al mondo, si fa corpo, gesto, movimento per rivivere nella sua essenza. Carmen. Passo a due di un amore contemporaneo, è lo spettacolo di Almamia Dance Project ispirato all’opera Carmen di Georges Bizet, in scena al Teatro Regio di Parma sabato 5 febbraio 2022, ore 20.30, per ParmaDanza 2021-2022. Mauro Bigonzetti firma le coreografie di questo passo a due che vede protagonisti i danzatori Camilla Colella e Octavio de la Roza, che firma anche le musiche originali; le luci sono di Carlo Cerri, i costumi di Silvia Califano.

Lo spettacolo è una rilettura della storia di Carmen e Don Josè, protagonisti della novella di Prosper Mérimée, resa immortale da Georges Bizet, che continua ad esercitare un fascino irresistibile, in grado di trascendere ogni espressione artistica, suggestionare e ispirare musicisti, registi, coreografi, danzatori.

“La storia di Carmen è sempre stata per me qualcosa di speciale – racconta il coreografo Mauro Bigonzetti. “La musica, il canto, i colori, i personaggi e le atmosfere fanno di quest’opera un punto fermo della storia del teatro. Credo che tutti i coreografi abbiano pensato di mettere in scena questa storia in danza”.

Le suggestioni date dalle ambientazioni, dalle musiche, dai personaggi dell’opera originale hanno ispirato uno spettacolo nato dal dialogo, dal confronto e dalla collaborazione diretta tra il coreografo e i danzatori. Come afferma Mauro Bigonzetti, “la possibilità di lavorare in un gruppo ristretto ha creato un’atmosfera intima in cui la libertà, la ricerca, la sperimentazione hanno guidato il processo creativo”.

Un pas-de-deux costruito su misura per i due protagonisti: Camilla Colella e Octavio de la Roza, coppia nella danza e nella vita, che lascia emergere tutta la complicità, la passione, la seduzione che si instaura tra i protagonisti della vicenda, dando corpo e movimento a quel gioco tanto sensuale quanto pericoloso che condurrà al tragico epilogo. Attraverso la danza, la storia di Carmen e Don Josè diviene emblema, appunto, di un “amore contemporaneo”, della follia di un uomo che non si arrende all’idea di perdere la donna oggetto della propria passione distorta. “L’intento – prosegue Mauro Bigonzetti – è quello di distillare e raccontare la storia di Prosper Mérimée soltanto con i due personaggi principali, Carmen e Don Josè, sintetizzando i temi principali della storia: l’amore, la passione, il tradimento, la morte”.

Mauro Bigonzetti, nato a Roma, si diploma alla Scuola del Teatro dell’Opera ed entra direttamente nella compagnia della sua città. Dopo 10 anni di attività presso l’Opera di Roma, nella stagione 82-83 entra a far parte dell’Aterballetto. In questo periodo le esperienze più significative sono state le collaborazioni con Alvin Ailey, Glen Tetley, William Forsythe, Jennifer Muller ed interpreta anche molti balletti di George Balanchine e Leonide Massine. Nel 1990 crea il suo primo balletto Sei in movimento su musiche di J. S. Bach con un gruppo di suoi colleghi. Nella stagione 92-93 lascia l’Aterballetto e diventa coreografo free lance ed è in questo periodo che stringe un’intensa collaborazione con il Balletto di Toscana e collabora con diverse compagnie internazionali. Dal 1997 al 2007 è stato Direttore Artistico di Aterballetto, rinnovando la Compagnia e ricostruendone il repertorio; lasciata la direzione per dedicarsi maggiormente all’attività di coreografo free lance, mantiene fino al 2012 la collaborazione con la Compagnia in qualità di coreografo residente. Nel 2016 è stato Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

Camilla Colella danza da quando aveva solo tre anni. Una borsa di studio all’Accademia Internazionale Balletto di Toscana a Firenze la porta a partecipare alle rappresentazioni nazionali ed internazionali della compagnia e ben presto a danzare sotto la direzione dei più celebri coreografi contemporanei. Dal 2008 lavora per importanti compagnie internazionali come Aterballetto, Astra Roma Balletto, MM Company, Balletto del Sud, Interface. Nel 2011 diviene ballerina solista nella Compagnia Octavio de la Roza. Nel 2015 crea la sua compagnia, Almamia Dance Project, che conta già ad oggi diverse produzioni internazionali, come La donna immobile, Anima Jackson, Carmen, Esprit List.

Nato a Buenos Aires, Octavio de la Roza studia all’Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Ottiene una borsa di studio per frequentare un corso di perfezionamento all’École dell’Opéra di Parigi, dove, notato da Maurice Béjart, diventa l’étoile dei balletti più celebri del coreografo francese. Nel 2008 fonda la sua compagnia, producendo spettacoli rappresentati in diversi teatri d’Europa. È autore delle musiche di diversi spettacoli che lo vedono esibirsi nelle vesti di musicista, cantante, ballerino: On Air (2019), Carmen (2020), MO MOU MU (2020) e Amor Y Bandonéon (2021).

