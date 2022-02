I Concerti del Boito: "Il neoclassicismo nel Cinema" col Duo Psiche

Martedì 8 febbraio alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine di Parma, il secondo appuntamento de I Concerti del Boito. Il Duo Psiche (Valentina Bernardi, flauto - Agatha Bocedi, arpa) interpreta musiche di N. Rota, J. Hisaishi, J. Williams, E. Morricone

È un viaggio musicale tra i più celebri compositori di musica per film, che parte dall’Italia per arrivare fino all’America e al Giappone, il secondo appuntamento de “I Concerti del Boito”, stagione organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Martedì 8 febbraio alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine, si terrà infatti il concerto dal titolo “Il neoclassicismo nel Cinema”. Ne sarà protagonista il Duo Psiche formato dalle due giovani musiciste Valentina Bernardi (flauto) e Agatha Bocedi (arpa).

In programma alcuni medley tratti da Il Padrino, Amarcord, Romeo e Giulietta di Nino Rota, dalle colonne sonore di Ennio Morricone, da Schindler’s list di John Williams e dalle musiche di Joe Hisaishi. Le trascrizioni sono a cura del Duo Psiche, formazione nata in seno al Conservatorio di Musica Arrigo Boito che ha già vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali.

I Concerti del Boito sono inseriti nell’Attività di formazione permanente del Conservatorio di Parma, coordinata dal prof. Pierluigi Puglisi, e sono realizzati in collaborazione con il Comune di Parma – Casa della Musica, Università di Parma e Fondazione Renata Tebaldi.

L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione compilando il form a questo link: www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021.

L’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di Green Pass rafforzato in corso di validità. La disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Il pubblico è tenuto a indossare correttamente la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento.