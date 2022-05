“La forma del cuore” con  Anton Emilio Krogh e Monica Cirinnà

E’ in programma giovedì 12 maggio, alle 17, all’Auditorium Carlo Mattioli del Palazzo del Governatore, la presentazione del libro: “La forma del cuore” di Anton Emilio Krogh e Monica Cirinnà. Sarà presente l’autore. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Parma e con il coinvolgimento di Mursia. Anton Emilio Krogh è avvocato. Sensibile alle tematiche del coming out, del bullismo e delle discriminazioni, presenta i suoi libri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi su questi argomenti. Ha all’attivo altre pubblicazioni edite da Mursia. Monica Cirinnà è senatrice, eletta nelle liste del PD. Laureata in legge all’Università La Sapienza di Roma, il suo nome è legato alla legge Cirinnà, approvata nel maggio del 2016, che riconosce anche in Italia le unioni civili tra presone dello stesso sesso. Il suo è un impegno che spazia anche per quanto riguarda le tematiche della difesa dei diritti umani, per l’ambiente e per gli animali.