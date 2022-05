Teatro: stasera al Moruzzi il gran finale

La stagione teatrale nocetana si concluderà oggi con lo spettacolo «Se ci sei batti un colpo» in programma al Moruzzi alle 21. La compagnia organizzatrice degli eventi teatrali nocetani, E20inscena, comunica che nella stessa giornata, a partire dalle 16, sarà possibile rinnovare gli abbonamenti per la prossima stagione. Per info 392-6405385.