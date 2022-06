Ecologia e pacifismo nella riflessione e nell’attivismo femminista: incontro con Bruna Bianchi

Presentazione del libro OLTRE I CONFINI Ecologia e pacifismo nella riflessione e nell’attivismo femminista di Bruna Bianchi e Francesca Casafina (Ed. Biblion 2021).

Interverrà BRUNA BIANCHI (università di Venezia) che ci parlerà di storia dell’ecofemminismo e delle connessioni tra femminismo, ecologia e pacifismo.

In questo libro la storia dell'ecofemminismo si intreccia con la teoria politica e la testimonianza come narrativa militante; sono pagine dove si tratteggiano le connessioni tra ecologia, pacifismo e femminismo. E proprio tra quelle righe troviamo un rinnovato sentiero da seguire e gli insegnamenti di attivismo e disobbedienza civile per una “strategia di liberazione”. L’ecofemminismo è raccontato rispettandone ed indagandone le diverse sfaccettature, in una polifonia dove le suggestioni sono tante e molto attuali.