"Le Nozze di Figaro"; prima grande opera lirica per I Musici di Parma

La Fondazione de I Musici di Parma porta in scena la sua prima grande opera lirica che unisce l’esperienza di grandi nomi del panorama musicale italiano e i giovani talenti di domani. Sabato 22 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Europa del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, si terrà la rappresentazione di Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, opera buffa in quattro atti su libretto di Lorenzo Da Ponte, tratto dalla commedia “Le Mariage de Figaro” di Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.

Un progetto – realizzato dalla Fondazione I Musici di Parma, con la direzione artistica di Carlo D’Alessandro Caprice, per la regia, scene e costumi di Daniele Piscopo – che mette al centro i giovani professionisti che si affacciano alla ribalta musicale, ribadendo la missione propria della Fondazione e dell’Accademia stessa de I Musici di Parma.

Il cast dell’opera, infatti, è composto dai talenti, di provenienza internazionale, che frequentano i corsi di alto perfezionamento dell’Accademia dei Musici di Parma, che ha sede proprio a Salsomaggiore Terme. In particolare, protagonisti della serata saranno gli allievi del laboratorio lirico delle classi di direzione d’orchestra, canto lirico e maestri collaboratori dell’Accademia I Musici di Parma tenute rispettivamente da Cinzia Forte, Margherita Colombo e Daniele Agiman.

«Si tratta di un nuovo progetto della nostra Accademia – spiega il Direttore artistico Carlo D’Alessandro Caprice – dove per la prima volta metteremo insieme tutte le risorse dei nostri corsi con la classe di direzione d’orchestra del M° Daniele Agiman, con quella di canto del soprano Cinzia Forte e quella dei maestri collaboratori della prof.ssa Margherita Colombo. È la prima volta che uniamo il lavoro di tre classi per dare un’opportunità professionale ai giovani di affrontare il palcoscenico dell’opera lirica. Si tratta della prima esperienza ma stiamo già lavorando per il prossimo anno con un nuovo titolo».

A dirigere l’Orchestra I Musici di Parma saranno alcune tra le più promettenti bacchette del corso di direzione d’orchestra dell’Accademia. Sul palco Emanuele Di Giandomenico, nelle vesti del Conte D’Almaviva, Francesca Rossi, nel ruolo della Contessa Rosina, Jin Jiayu (Susanna), Marco Gazzini che impersonerà Figaro, Serena Dominici (Cherubino), Aurora Martini (Marcellina), Eugenio De Giacomi (Don Bartolo), Liu Xiangyu, nei ruoli di Don Basilio e Don Curzio, Angelica Maria Rossi (Barbarina) e Fang Ming (Antonio).

«Il bello di questo progetto – sottolinea il Direttore artistico Carlo D’Alessandro Caprice – è che anche all’interno dell’Orchestra de I Musici di Parma, che darà forma musicale alla serata, tanti saranno i giovani strumentisti che provengono proprio dai nostri corsi di perfezionamento. Un tratto che è caratteristica essenziale del progetto di formazione e cultura musicale portato avanti dalla Fondazione I Musici di Parma e che vede oggi un prezioso punto di arrivo, e al tempo stesso di partenza, di cui andiamo orgogliosi».

L’opera rientra nella programmazione di Il Suono nella Bellezza, rassegna musicale firmata dalla Fondazione I Musici di Parma e arrivata quest’anno alla sua 4ª edizione. Resa possibile grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Salsomaggiore Terme, della Fondazione Cariparma e della Regione Emilia Romagna.

La serata è a ingresso gratuito sino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni: IAT Salsomaggiore Terme – 0524 580211 – info@portalesalsomaggiore.it

Programma

LE NOZZE DI FIGARO o sia la folle giornata

Opera buffa in 4 atti

WOLFGANF AMADEUS MOZART

su libretto di Lorenzo Da Ponte

tratto dalla commedia “Le Mariage de Figaro”

di Pierre Augustin Caron de Beaumarchais

Allievi del laboratorio lirico delle classi di direzione d’orchestra, canto lirico e maestri collaboratori dell’Accademia I Musici di Parma Docenti: Cinzia Forte, Margherita Colombo e Daniele Agiman

Personaggi e interpreti

Il Conte D’Almaviva Emanuele Di Giandomenico

La Contessa Rosina Francesca Rossi

Susanna Jin Jiayu

Figaro Marco Gazzini

Cherubino Serena Dominici

Marcellina Aurora Martini

Don Bartolo Eugenio De Giacomi

Don Basilio Liu Xiangyu

Don Curzio Liu Xiangyu

Barbarina Angelica Maria Rossi

Antonio Fang Ming

Orchestra I Musici di Parma

Direttori d’Orchestra

allievi del corso di direzione d’orchestra del M° Daniele Agiman

Direttore Artistico

Carlo D’Alessandro Caprice

Regia, scene e costumi

Daniele Piscopo

Una produzione Fondazione I Musici di Parma

Fondazione I Musici di Parma – I Musici di Parma nascono nel 2002 con lo scopo di promuovere e svolgere attività sinfonica, lirica, cameristica e concertistica attraverso la propria compagine orchestrale. L’Orchestra, sin dalla costituzione, si prefigge il duplice intento di riscoprire opere inedite e di divulgare capolavori d’ogni tempo. In formazione cameristica o sinfonica, affronta un ampio repertorio che va dal barocco al classicismo, fino alle più belle pagine della musica del Novecento. Ha accompagnato in concerti e recital musicisti e cantanti di fama internazionale. Si è distinta nel panorama musicale europeo per l'originalità dei programmi e per la qualità delle esecuzioni, riscuotendo consensi di pubblico, critica ed esibendosi in importanti teatri, sale da concerto, festival.

I Musici di Parma nel 2010 fondano la propria Accademia di alto perfezionamento con sede, attualmente, presso il Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme (PR) e diventano un vero e proprio centro di produzione musicale, organizzando i propri festival e rassegne musicali. L'Accademia offre ai giovani musicisti italiani e stranieri un'opportunità di formazione altamente specializzata, con lo scopo di rendere le competenze tecnico musicali idonee ad affrontare la professione concertistica a tutto tondo, grazie ad un approccio integrato tra momento didattico ed esperienza sul palcoscenico.

Nel mese di gennaio 2022 I Musici di Parma hanno perfezionato la procedura di trasformazione in Fondazione I Musici di Parma – ETS.