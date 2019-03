Monete e francobolli: convegno al Parma & Congressi (dedicato ai duchi Farnese)

di David Vezzali

Venerdì pomeriggio e sabato si terrà, all’hotel Parma & Congressi di via Emilia Ovest 281 a San Pancrazio, il 48a convegno di numismatica e filatelia «Città di Parma», organizzato dal Circolo filatelico, numismatico e collezionistico parmense. Saranno presenti sessanta espositori provenienti da tutt’Italia e per i tanti parmigiani appassionati di francobolli e monete sarà l’occasione per andare alla ricerca di nuovi esemplari per la propria collezione. «La mostra-convegno di quest’anno – spiega Matteo Barbieri, presidente del circolo organizzatore – è dedicata in particolare agli otto Duchi Farnese regnanti e alle loro medaglie. Ci sarà anche una speciale cartolina commemorativa, ideata dal socio Andrea Spaggiari, in cui compaiono otto medaglie dei Farnese sullo sfondo dell’ingresso monumentale della Cittadella. Sulle cartoline, il cui incasso sarà devoluto all’Ospedale dei bambini di Parma, verrà apposto un annullo speciale dedicato ai Farnese. Il convegno che organizziamo tutti gli anni ci riempie di soddisfazione perché vediamo che arrivano sempre tanti collezionisti, non solo da Parma ma anche da altre città».«Oltre alle monete e ai francobolli – aggiunge il socio Giovanni Triani – come tutti gli anni molto spazio verrà dedicato anche alle cartoline della Parma che fu, che riportano tante vedute sconosciute ai giovani d’oggi, abituati alla città frenetica dei giorni nostri. L’uso delle cartoline illustrate diminuisce sempre più, ma per oltre cent’anni la cartolina ha rappresentato un messaggio apprezzato per conoscere le varie località. Chi vuole trovare le immagini di monumenti, strade e tanto altro ancora dei tempi passati, qui riesce a trovare quello che desidera».Il convegno, a ingresso libero, inizierà alle 14 di venerdì e resterà aperto fino alle 18; sabato l’orario sarà dalle 9 alle 18. Alle 11 di sabato, a margine del convegno, si terrà la conferenza «Le medaglie dei Farnese» di Arnaldo Turricchia, uno dei maggiori esperti italiani di medaglistica, autore di svariati libri tra cui – di prossima pubblicazione – il volume «Le medaglie dei Farnese (Duchi di Parma e Piacenza, cardinali e principi)».Il Circolo filatelico, numismatico e collezionistico parmense, organizzatore del convegno, ha circa un centinaio di soci e oltre un secolo di vita: la nascita del circolo risale al lontano 1910 grazie alla passione di uno «sparuto» gruppo di collezionisti parmigiani. Ogni sabato e domenica mattina gli iscritti si trovano nella sede di viale Mentana 31/a e la seconda domenica di ogni mese il circolo è aperto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del collezionismo o voglia solamente chiedere informazioni.