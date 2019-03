"Legami infiniti": Parmafotografica "in trasferta" a Reggio

L'associazione Parmafotografica partecipa quest'anno a Fotografia Europea, nel circuito Off. Il titolo della mostra è "Legami infiniti" nell'Antica Pasticceria Resti, in via Emilia San Pietro 15. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del bar.

"Ogni essere umano ha bisogno di legarsi e, oggi sempre di più, di collegarsi coi propri simili - spiegano da Parmafotografica -. Ha bisogno di scambiare relazioni affettive personali e di estenderle alla sua socialità, di partecipare ad una rete di rapporti che prevedano affetto e condivisione. Alla fine non riesce a sottrarsi nemmeno al bisogno di rappresentarle, queste relazioni, di esternarle e fissarle con parole scritte, fotografie, disegni, dipinti, altro. Anche questa mostra vuole parlarci di legami, nei modi più vari, secondo la prospettiva di ogni autore, mantenendo come filo rosso la presenza di un libro in ogni immagine".

La mostra aprirà venerdì 12 aprile, l'inaugurazione è fissata per sabato 13 aprile alle 17. Sarà anche presentato il catalogo della mostra.

