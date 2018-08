Autobus in fiamme in via XXIV Maggio

Autobus in fiamme questa mattina in via XXIV Maggio. Il lettore Alberto scrive: "Fiamme altissime che hanno intaccato un vicino negozio. Presenti due autopompe, polizia e vigili urbani".

Video

Il bus a fuoco e l'arrivo della polizia

L'incendio visto da vicino

L'autobus visto dall'alto