Il "Re del Po" di Boretto raccontato in foto: Erika Sereni espone a Fotografia Europea

Presenze parmigiane a Fotografia Europea 2019: Erika Sereni di Colorno esporrà una serie di foto dedicate ad Alberto Manotti, il "Re del Po" che vive a Boretto. Titolo: "L'Isola di Pan o un altro Po". La mostra della Sereni, architetto e fotografa che vive e lavora a Colorno, sarà ospitata negli spazi dell'Archivio di Stato, in via Cairoli 6 a Reggio Emilia. Sabato 13 aprile dalle 17 alle 20 ci sarà l'inaugurazione della mostra, che farà parte del programma del circuito Off di Fotografia Europea.

Dice la presentazione:

“Io ho tre cose sacre: – mi scandisce il Re del Po – io ho il Po, io ho la Natura ed io ho il Tempo; ti sembra una cosa piccolina, questa qui?”; ed io potevo solo immaginare (non avevo ancora visitato la sua creazione), dai disegni sui suoi quaderni, alcuni particolari. Un giorno d'inverno ho inseguito l'Isola di Pan e, quando l'ho trovata, ho trovato un altro mondo, ma che esiste realmente, costruito con la pazienza e la visionarietà che la vita sul fiume racconta ed insegna.

