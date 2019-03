"Buona fortuna Alba. Bella lì": il messaggio di Linus per "salutare" Albertino, che sarà direttore di M2O

Albertino lascia Radio Deejay dopo 35 anni e anche suo fratello Linus pubblica un saluto sui social network. E come sul profilo di Albertino, anche qui fioccano i messaggi del pubblico e i "like".

Scrive Linus:

"Le nostre vite sono fatte di snodi, di momenti delicati, di cambiamenti, di occasioni.

Oggi è uno di questi, per me, per voi, per la mia radio. E per mio fratello.

Che per me è Alberto, non Albertino, così come io per lui sono Linuccio, non Linus.

Oggi, come ormai saprete, è il suo “quasi” ultimo giorno a Radio Deejay.

Dico quasi perché in realtà non sparirà del tutto, continuerà ad andare in onda da noi con una cosa sua, ma è l’ultimo giorno del suo appuntamento quotidiano alle 14.

Era il programma più vecchio della radio, in onda a quell’ora dalla primavera del 1984.

Ma, come dicevo, la vita (per fortuna) è fatta anche di cambiamenti, che sono il motore della nostra esistenza.

Quelli che ci impediscono di appassire o di spegnerci andando a sfumare.

Da lunedì Alberto comincia una nuova avventura, diventando il Direttore di M2O, una radio che probabilmente adesso come adesso gli somiglia un po’ di più e nella quale potrà rinnovarsi rimanendo quello di sempre.

Un po’ lo invidio, per l’occasione di lavorare su un foglio completamente bianco.

E un po’ mi mancherà, così come a voi.

Non fisicamente, visto che lavorerà sempre nel nostro stesso edificio.

E visto che siamo sempre stati colleghi di poche parole, come tutti i fratelli.

Mi mancherà saperlo dalla mia parte, anche se in quella sua maniera ironica e apparentemente distaccata.

In fondo è sempre stato il mio primo giudice, fin dagli inizi.

Buona fortuna Alba. Bella lì".