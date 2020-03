Presto anche a Parma i «doppi respiratori»

MONICA TIEZZI

Dovrebbero arrivare presto anche a Parma i «respiratori doppi» ideati per l'emergenza nelle rianimazioni e terapie intensive. Lo annuncia Sandra Rossi, direttrice della Prima anestesia e rianimazione del Maggiore.

Lo storico delle religioni Joseph Campbell diceva che «un eroe è un normale essere umano che fa la migliore delle cose nella peggiore delle circostanze». Se è vero, gli ospedali italiani sono in questo momento un serbatoio di eroismo.

E le rianimazioni sono una prima linea dove non ci si batte per uccidere, come nelle guerre tradizionali, ma per salvare vite. Con un assillo: riuscire a soccorrere tutti, avere abbastanza respiratori per i pazienti.

«L'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma è stata previdente - dice Rossi - Ben prima che si avvicinasse il picco ha acquistato 14 respiratori, di cui 12 già consegnati e due in arrivo. A questi si aggiungono i 15 respiratori arrivati direttamente da Ministero della salute e Protezione civile. Il lavoro, andato avanti per due settimane, degli ingegneri clinici dell'azienda ha poi permesso di adattare 14 apparecchi di ventilazione normalmente usati in anestesia in strumenti idonei alla ventilazione in terapia intensiva. Era necessario infatti aggiornare il software per modulare la ventilazione alle richieste terapeutiche di ogni paziente in base all'andamento della malattia. I nostri tecnici e quelli delle ditte hanno lavorato senza orari, ed è giusto far sapere che non solo medici ed infermieri sono mobilitati per questa emergenza. L'ultimo aggiornamento è stato concluso alle 22,30 di venerdì», spiega Rossi.

A questa dotazione di respiratori si dovrebbe aggiungere, entro metà della prossima settimana, la fornitura donata da Fondazione Cariparma e Crédit Agricole, di 15 apparecchi per la ventilazione non invasiva.

Reperire respiratori in questo momento, spiega Rossi, non è tanto un problema economico: un respiratore costa circa 25mila euro e la direttrice della rianimazione spiega che offerte di denaro sono arrivate da tante parti. «Ma ora le aziende produttrici non riescono a stare al passo delle richieste, che arrivano da tutta Europa e dagli Usa. Solo chi si è mosso per tempo è riuscito ad attrezzarsi», dice il primario.

In questo contesto, «è un ottimo paracadute l'idea, nata nella rianimazione del Sant'Orsola di Bologna, di collegare tramite un circuito lo stesso ventilatore a due pazienti», dice la Rossi.

Un'intuizione che in poche ore è diventata un prototipo realizzato dalla Intersurgical, azienda di Mirandola, che ha cominciato subito la produzione. «La nostra parte è stata solo di fornire i componenti che ci hanno chiesto, l’idea è tutta dei medici», dice l’ad di Intersurgical, Stefano Bellarmi. «Ne abbiamo ordinati 1000 che speriamo di non dover mai usare - ha spiegato nei giorni scorsi Marco Ranieri, primario della rianimazione di Bologna che li ha ideati - Questi sono per l’Emilia-Romagna e ce ne sono a disposizione anche per la Lombardia».

I primi pezzi andranno a Piacenza e a Parma, come ha annunciato l'assessore regionale alla salute Sergio Venturi. Nella consapevolezza, come ha detto Marco Ranieri, che «così aumentiamo la capacità di assistenza, ma ne riduciamo la qualità. Vuol dire che siamo a un livello vicino alla disperazione».

Usa parole meno drastiche, Sandra Rossi, per ribadirlo. «Sentiamo la vicinanza della città e vorrei ringraziare tutti quei cittadini che ci portano cibo in ospedale, ci chiedono come rendersi utili, si offrono perfino di fare da baby sitter ai nostri figli. C'è condivisione e compassione. Ma ai parmigiani dico: l'aiuto più grande che potete darci è stare a casa, fermare il contagio. Fatelo non solo per la vostra salute, ma per il bene della comunità».