Via ai lavori sul ponte dei Sarti sulla provinciale a Valmozzola

Sono iniziati questa notte i lavori previsti per la sostituzione degli appoggi sul “Ponte dei Sarti” nel Comune di Valmozzola lungo la SP 308.

I lavori consistono nella sostituzione degli apparecchi d’appoggio delle travi del impalcato del ponte.

Quelli originali, che dai controlli sono risultati essere completamente ammalorati, saranno sostituiti con apparecchi nuovi di moderna concezione.

Per eseguire l’intervento occorre sollevare l’impalcato del ponte mediante l’impiego di martinetti idraulici e per questo è necessario interrompere la circolazione stradale.

I lavori sono previsti durante le ore notturne e proseguiranno nelle prossime notti.

Le chiusure, che saranno condizionate dallo stato di conservazione delle pile su cui si ci dovrà appoggiare per eseguire le operazioni di sollevamento, saranno programmate in base allo stato di conservazione del calcestruzzo che volta per volta sarà oggetto di intervento.

Le interruzioni stradali saranno comunicate mediante ordinanza ed attraverso gli organi di stampa.

La Provincia di Parma sta eseguendo i lavori per un importo di Euro 703.000,00 per un impegno finanziario totale pari ad Euro 991.000,00 per completare il recupero dell’opera stradale mentre la strada è già passata in gestione all’ANAS.

Al termine dei lavori anche il Ponte dei Sarti, sarà consegnato per la futura gestione ad ANAS.