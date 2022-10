Rotatoria in centro: lavori a pieno regime

Felino Proseguono a ritmo elevato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in pieno centro a Felino.

La rotatoria troverà collocazione in un punto cruciale per il traffico veicolare in paese. Infatti i lavori stanno interessando via Verdi, via 7 Fratelli Cervi e via Venturini, la strada per mezzo della quale è possibile raggiungere il castello di Felino, Barbiano e San Michele Gatti.

Secondo le previsioni, saranno necessari circa tre mesi per vedere ultimata l’opera, visto che il termine lavori è stato fissato al 10 gennaio del prossimo anno.

Al momento i dipendenti della ditta Sitec di Lesignano Bagni, che sta realizzando la rotatoria, hanno provveduto a smontare le precedenti segnaletiche nonché i semafori, che sono stati utilizzati come lampeggianti e mai con la funzione per cui sono stati studiati, vale a dire con l’indicazione dei colori rosso, giallo e verde.

Una volta ripulita la zona dalle vecchie insegne è stata «abbozzata» con gli appositi indicatori una rotonda, che è già entrata in funzione sin dai primi giorni di lavoro.



All’interno di queste «isole» momentanee si sta lavorando per dare vita alla struttura in cemento che fungerà alla fine come rotatoria definitiva. In particolare verrà istituita la circolazione a rotatoria nell’intersezione di via Verdi, via 7 Fratelli Cervi e via Venturini con l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che transiteranno nella corona circolare della rotatoria che verrà realizzata.

Gli automobilisti si sono adeguati velocemente alla novità, grazie anche alle indicazioni fornite dagli operatori della Sitec.

Con l’ordinanza emessa il comune di Felino ha vietato il transito ai mezzi superiori ai 35 quintali nel tratto compreso tra via Molino e via Torrione, ad eccezione dei mezzi della Tep urbani ed extra urbani, in entrambi i sensi di marcia.

I mezzi superiori ai 35 quintali dovranno obbligatoriamente utilizzare la tangenziale per dirigersi a San Michele Tiorre oppure a Calestano.

Questa decisione sta avendo effetti benefici sul traffico in quanto venendo a mancare mezzi pesanti le auto viaggiano più spedite, pur nel rispetto delle limitazioni previste dal codice della strada.

M.Mor.