Ufo: Cun, 276 avvistamenti nel 2021, in calo

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Sono stati 276 gli avvistamenti di "oggetti volanti non identificati" segnalati al Cun, il Centro ufologico nazionale, nel 2021, con un calo del 38% rispetto all'anno precedente. Lo sottolinea la stessa associazione in una nota, rilevando come la diminuzione di avvistamenti "assume una particolare rilevanza se posto in relazione con il vertiginoso aumento di notizie a carattere ufologico verificatosi nello stesso anno". Delle 276 segnalazioni, 166 sono state testimonianze di avvistamenti di oggetti volanti non identificati, mentre le altre non sono state considerate "per insufficienza di dati" o perchè riguardanti fatti " non rilevanti dal punto di vista ufologico e che in genere sono da attribuirsi a fenomeni naturali". A proposito della tipologia delle 166 segnalazioni analizzate dal Cun, il 30% è consistito in avvistamenti di satelliti Starlink; il 28% luci notturne non identificate ad alta quota; il 9% riflessi per errori fotografici e/o video; il 7% aerei o elicotteri scambiati per Ufo; il 6% lanterne cinesi o palloni giocattolo; il 5% avvistamento di oggetti o sfere diurne ad alta quota non identificate; il 4% avvistamenti di droni; il 4% fari discoteca, luci ludiche e flares di caccia; il 3% stelle, pianeti e meteore; il 2% palloni sonda; il 2% falsi avvistamenti. Il mese con maggiori avvistamenti di Ufo è stato maggio, con 40, seguito da marzo (25), luglio (20), giugno e agosto (16 ciascun mese), ottobre (10), aprile (9), gennaio e febbraio (8). Poche le segnalazioni nei mesi di settembre, novembre e dicembre. Le regioni con più segnalazioni sono state il Veneto, con 26, la Lombardia (24) e il Lazio (15), seguite da Toscana (13), Campania e Sicilia (12 ciascuna), Puglia (10), Emilia Romagna e Piemonte (9), Liguria (7), Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (5), Calabria, Marche e Basilicata (3), Sardegna e Umbria (2), Molise (1). La provincia con più segnalazioni è stata quella di Treviso, con 13 avvistamenti. A seguire: Roma (11), Milano e Torino (8 ciascuna), Belluno (7), Salerno (5), Brescia e Napoli (4). (ANSA).