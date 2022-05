Università: Sissa, massimi voti a selezione nuove eccellenze

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAG - Le aree di fisica e matematica della SISSA sono state incluse tra i 350 dipartimenti afferenti a 58 università statali italiane che possono competere per la selezione dei futuri 180 dipartimenti di eccellenza per il periodo 2023-2027. Nella graduatoria recentemente pubblicata dal MUR, entrambe le aree si sono classificate con il massimo punteggio, definito dall'Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD) calcolato dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Andrea Romanino, Direttore della SISSA ha parlato di "un risultato molto lusinghiero. Ci fa molto piacere che entrambe le aree siano state ammesse al processo di selezione e che questo sia avvenuto con punteggio massimo. Non poteva andare meglio di così: la terza area della SISSA non poteva competere, purtroppo, a causa della sua dimensione ridotta. Le aree sono già al lavoro per la stesura dei progetti". Le proposte andranno inviate entro il 16 settembre 2022, mentre l'elenco dei dipartimenti che risulteranno assegnatari del finanziamento verrà pubblicato entro il 31 dicembre 2022. (ANSA).