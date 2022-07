Uccise il figlio a Capodanno: Davide Paitoni si suicida in carcere a Milano

Si è suicidato soffocandosi Davide Paitoni, il 40enne trovato morto nella sua cella, nel carcere milanese di San Vittore, dove era rinchiuso per avere ucciso a Capodanno il figlio di 7 anni. Il cadavere dell’uomo era sotto le lenzuola, dove secondo una prima ricostruzione, si è strangolato pare con un cappio al collo e un cerotto sul naso. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto, sul cui contenuto c'è massimo riserbo.

A ritrovarlo, intorno alle 9 di questa mattina, sono stati gli agenti di polizia penitenziaria del Reparto Protetti. Paitoni era solo in cella: il compagno - secondo quanto trapelato - era stato spostato perchè positivo al Covid. La procura di Milano ha aperto un fascicolo, come sempre per casi del genere, e ha disposto gli accertamenti, tra cui l’autopsia con gli esami tossicologici.