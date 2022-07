Rogo in Versilia: il fronte si è esteso, 860 ettari in fumo. Incendio Carso: riaperta A4 in direzione Trieste

MASSAROSA (LUCCA), 21 LUG - Tra la tarda serata di ieri e la notte scorsa, l’incendio scoppiato tre giorni fa a Bozzano, sulle colline di Massarosa in Versilia (Lucca), si è esteso verso Valpromaro, nel comune di Camaiore e Piazzano, frazione di Lucca, scendendo verso la statale Sp1 dove l'intervento dei vigili del fuoco ha fermato l’avanzata delle fiamme evitando così il coinvolgimento del centro abitato. Il fronte di fuoco presente nella frazione di Gualdo, nel comune di Massarosa, ha poi scollinato verso la frazione di Panicale dove si stanno concentrando parte delle forze antincendio. E’ quanto si apprende dai vigili del fuoco.

In seguito all’avanzamento delle fiamme, è stato disposta la parziale evacuazione di Valpromaro e quella totale di Piazzano, disposta rispettivamente dai sindaci di Camaiore e Lucca: secondo il dato diffuso dai vigili del fuoco si sono così aggiunte circa altre 120 persone al totale dei 500 sfollati raggiunto ieri.

Al momento poi la stima è di 860 ettari interessati dall’incendio. Al lavoro decine di squadre a terra - 105 i soli pompieri schierati - e dall’alto 3 elicotteri Aib della Regione Toscana e 3 Canadair e un elicottero flotta aerea dei vigili del fuoco.

Intanto il Comune di Massarosa consiglia l’uso della mascherina in esterno: «Arpat però conferma - si legge sul profilo Facebook dell’amministrazione - che non si tratta di polveri pericolose per la respirazione perchè grosse».

TRIESTE

L’autostrada A4 in direzione Trieste è stata riaperta poco dopo le 9 di questa mattina nel tratto tra Villesse e Lisert. Permane invece incertezza sull'evoluzione dell’ince ndio nella parte ovest dell’autostrada. Pertanto resta chiuso ancora il tratto tra Sistiana e Redipuglia in direzione Venezia. Lo rende noto Autovie Venete precisando che la decisione è stata presa dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici della società e dei vigili del fuoco.