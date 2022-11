Predappio, otto indagati per aver fatto il saluto romano

A quanto si apprende, in relazione al corteo di Predappio, sono state Indagate 8 persone per saluto romano e ostentazione dei simboli fascisti. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Daspo a quattro ultras per lo "sgombero" della curva nord Meazza

Per la vicenda dello svuotamento della curva allo stadio San Siro, a quanto si apprende, sono state identificate 4 persone che sono state segnalate all’autorità giudiziaria e che domani verranno sottoposte a Daspo.