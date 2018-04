IgersParma, la community degli appassionati di Instagram di Parma e provincia, lancia il tema di aprile:

"I want to ride my bicycle!"... I Queen dicevano così in una delle loro più note canzoni. Da sempre la bicicletta è stata sinonimo di libertà, di belle giornate e di colori vivaci! E a te piace? Perché il tema di questo mese è proprio la bicicletta!

Scegli tu come farla diventare soggetto di una bella foto

Gli hashtag da usare saranno #igersparmabici e #igersparma!

Le 10 foto più belle saranno pubblicate sul sito della Gazzetta di Parma e la più bella riceverà in omaggio la tazza di IgersParma.

Scopri le novità della sezione Fotografia