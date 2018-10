Gervinho non ci sarà. L'attaccante è guarito dall'infortunio ma domani non sarà in campo in Parma-Lazio (Tardini, ore 15). Non è stato convocato per scelta condivisa con il giocatore. Altro dubbio che ha tenuto banco tutta la settimana è la presenza o meno di Inglese, l'altro attaccante sta bene, è stato convocato m è in dubbio con Ceravolo. Si va verso il tutto esaurito al Tardini dove il settore della Sud riservato ai tifosi biancazzurri vede un sold-out da 3.800 tagliandi venduti. Ne restano un centinaio nel settore della Sud riservato ai tifosi parmigiani e una decina negli altri settori.