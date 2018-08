Crollo del ponte, l'ad di Autostrade Castellucci: "Mi scuso profondamente"

«Esprimo cordoglio e vicinanza alle vittime, ai loro familiari, ai loro amici, ai genovesi, ai soccorritori per i quali ho ammirazione. E’ uno strazio che mi porto nel cuore». Lo ha detto l’Ad di Autostrade Giovanni Castellucci parlando del crollo di ponte Morandi.

«Mi scuso profondamente». Lo ha detto l’ad di Autostrade. «La prima azione è per le famiglie delle vittime. Abbiamo stanziato un fondo per le esigenze immediate che affineremo con il Comune e che verrà gestito dal Comune».

«Facendo la somma sarà mezzo miliardo». Lo ha detto l’ad di Autostrade Castellucci rispondendo a una domanda su quanto ammonta il fondo per l'emergenza.

«Ripristinare il prima possibile la viabilità e ricostruire il ponte sul Polcevera. E’ il nostro primo impegno. Abbiamo un progetto che ci permette in otto mesi, tra demolizione e ricostruzione di avere un nuovo ponte in acciaio». «Per potere costruire il ponte in sicurezza sarà stanziato un fondo per dare indennizzi a tutti coloro che saranno costretti a lasciare le case».«C'è l’ipotesi di liberalizzare i pedaggi nel nodo di Genova da Bolzaneto a Voltri a Genova Ovest da lunedì».

«Collaboreremo con la magistratura per arrivare alla verità sul disastro. Dubbi sullo stato di manutenzione del ponte mi dicono che erano stati superati. Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto detto a caldo martedì. Tutte le relazioni di cui sono a conoscenza davano uno stato di salute buono del ponte. Però questo sarà oggetto di verifiche, di analisi della magistratura e di perizie e sarà prima priorità. E noi daremo tutto il nostro sostegno alla magistratura», ha continuato .

«Costruiremo noi, in accordo con il Comune, la nuova viabilità interna alle aree Ilva per alleggerire il traffico pesante dalla città». Lo ha detto l’Ad di Autostrade, Castellucci. «Cominceremo da lunedì prossimo. E' un modo per ricucire la viabilità cittadina».

Questa «terribile realtà condizionerà l’esistenza delle famiglie. Faremo quanto nelle nostre possibilità per alleviare le loro sofferenze». Lo ha detto il presidente di Autostrade Fabio Cerchiai in conferenza stampa a Genova.