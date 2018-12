Capodanno in Piazza, ecco come verrà modificata la viabilità

In vista del tradizionale concerto di Capodanno, che si svolgerà in piazza Garibaldi la sera del 31 dicembre 2018 e che quest'anno vedrà come principale protagonista, alle ore 23, la PFM - Premiata Forneria Marconi, preceduta, alle 22, dagli Aerostation e seguita dal dj set I Love Rock di Alessandro Mautino, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Dalle 13:00 del 27/12/2018 alle 09:00 del 28/12/2018 in piazza Garibaldi lato Sud: restringimento di carreggiata e marciapiede.

Dalle 09:00 del 28/12/2018 alle 18:00 del 02/01/2019 in piazza Garibaldi lato Sud: istituzione del divieto di circolazione eccetto accreditati manifestazione; in piazza Garibaldi lato Nord: destituzione delle rastrelliere portabiciclette e contestuale istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per biciclette.

Dalle ore 08:00 del 31/12/2018 alle 04:00 del 01/01/2019 in strada dell’Università, da strada Cavestro a piazza Garibaldi: istituzione del divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata.



Dalle ore 17:00 del 31/12/2018 alle 06:00 del 01/01/2019 istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo i seguenti tratti stradali: strada Mazzini, piazza Garibaldi, strada della Repubblica (da Piazza Garibaldi a strada XXII Luglio), strada Cavour (tratto prospicientepiazza Garibaldi), piazza della Pilotta (area antistante incrocio ponte Verdi/viale Mariotti, eccetto TAXI ed invalidi).

L’area riservata alla sosta TAXI in strada Mazzini sarà spostata in viale Toschi e strada alla Pilotta.



Viale Toschi lato Ovest, tratto compreso tra viale IV Novembre e ponte Verdi: istituzione del divieto di fermata eccetto taxi.

Viale Toschi – lato Est: istituzione del divieto di sosta 0-24, eccetto Taxi.

Dalle ore 19 del 31/12/2018 alle 04:00 del 01/01/2019 e comunque fino a cessate esigenze sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza, per i seguenti tratti stradali: piazza Garibaldi; strada Mazzini, dalle intersezioni con via Cavestro e strada Garibaldi, escluse a Piazza Garibaldi; strada Mazzini, da ponte di Mezzo a strada Cavestro eccetto residenti ZTL 1 e ZTL 2;strada Della Repubblica, da piazza Garibaldi a strada XXII Luglio.



Istituzione del senso unico alternato con precedenza secondo il senso di marcia già esistente per i seguenti tratti stradali: vicolo Leon D’oro,piazzale S.Vitale, via Cardinal Ferrari, borgo XX Marzo (da strada Della Repubblica a borgo Leon d’Oro), borgo Bruno Longhi (da strada Della Repubblica a borgo Leon d’Oro), borgo Giacomo Tommasini (da strada Della Repubblica a borgo S.Chiara), vicolo Cervi e borgo S.Vitale.

Destituzione delle corsie preferenziali di viale Toscanini e viale Mariotti. L’Azienda Tep SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla

cittadinanza.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.