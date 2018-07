Europei universitari: la squadra di Rugby a 7 del Cus Parma a caccia di medaglie

In Europa a caccia di una medaglia continentale. Fra dieci giorni esatti i magnifici del Rugby a 7 targato Cus Parma voleranno verso il Portogallo. Destinazione: Coimbra. I ragazzi del coach Matteo Bernini, medaglie d'oro ai Campionati Nazionali Universitari di Campobasso, partiranno per gli European Universities Games promossi dall’Eusa, la European University Sports Association.

Lo dice una nota del Cus Parma, che prosegue:

Il team che porterà alto il nome dell’Ateneo è stato presentato al Rettore Paolo Andrei e al presidente Michele Ventura per l’ufficiale in bocca al lupo. La squadra rossonera campione d'Italia è ormai un'habitué di podi e premiazioni e si preannuncia spettacolo puro. Del resto, quando vinci per 6 volte il titolo Italiano negli ultimi 8 anni è dura parlare di casualità. Si tratta di una competizione che vedrà inseguire la meta squadre universitarie di alto livello e provenienti da tutta Europa. “Partiamo per quest’avventura con molto entusiasmo – assicura Bernini -. La squadra è formata da un mix di giocatori giovani ed esperti, si tratta di atleti provenienti da 6 club diversi ma uniti per questa esperienza. È la prima volta che la squadra di rugby a 7 del Cus partecipa ad un Europeo universitario, perciò ci sentiamo onorati di avere questa possibilità, ma allo stesso tempo abbiamo l’onere di dare il massimo su un palcoscenico importante e prestigioso come quello che troveremo a Coimbra”. Particolarmente soddisfatto anche Ventura: “Siamo molto orgogliosi di questa grande opportunità che la squadra di Rugby a 7 si è conquistata con impegno e determinazione – commenta il presidente del Cus Parma -. Ancora una volta il legame tra gli studenti e le realtà del territorio la fa da padrone, ecco perché è doveroso ringraziare Rollybrush, Rodolfi, Lanzi Trasporti, PharmaNutra ed Erreà (sponsor tecnico) per il sostegno e la vicinanza”.

Il torneo si disputerà su 3 giornate: inizierà mercoledì 25 luglio per concludersi con le finali che assegneranno le medaglie venerdì 27 luglio. Lo scorso anno il CUS Milano ha conquistato il 5° posto, in un torneo dominato dai georgiani della Georgian National University.

La formazione: Gabriele Bronzini (capitano), Davide Righi Riva (vice capitano), Davide Farolini, Edoardo Scalvi, Riccardo Cantoni, Guido Dondi, Matteo Canni, Simone Manganiello, Pietro Moreschi, Federico Silvestri, Giacomo Torri, Alberto Ferrarini.

Ad accompagnarli saranno il coach Matteo Bernini, il fisioterapista Luca Bernier e il team manager Filippo Scalvi.