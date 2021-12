B-Wild – STORIE DI VIAGGIO

L'incontro con gli animali selvatici è sempre emozionante e coinvolgente, sia durante un safari che durante una passeggiata nei boschi. Spesso però, nelle nostre zone, capita di imbattersi in animali in difficoltà, investiti, feriti o ammalati. Nella prossima puntata di B-Wild, il talk show naturalistico in onda ogni sabato sera alle 22 su 12 Tv Parma, Chiara De Carli e Fabio Ghirardi accompagneranno i telespettatori alla scoperta del Rifugio Matildico: il luogo in cui vengono curati, per essere poi rimessi in libertà, gli animali selvatici che vengono soccorsi nelle province di Parma e Reggio Emilia. A raccontare la storia del Rifugio, che pochi mesi fa ha festeggiato i dieci anni di attività sul territorio, sarà il presidente – e primo volontario - Ivano Chiapponi. E sotto la sua guida, le telecamere guidate da Alessandro Pavanati, entreranno nei box e nelle strutture di degenza, per mostrare il delicato lavoro di chi cura e nutre gli animali feriti o <orfani>, per ricordare quale sia il giusto comportamento da tenere quando ci si imbatte in un animale in difficoltà e anche per far rivedere ai telespettatori alcuni animali che sono stati protagonisti delle pagine di cronaca e ormai quasi pronti per tornare nel loro habitat. Tutte le puntate di B-Wild sono disponibili per la visione in streaming sul sito www.12tvparma.it nella sezione Programmi.