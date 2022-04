Di Chirurgia mininvasiva in urologia si parlerà questa sera alle 21 su 12 Tv Parma a "Check Up Salute e Benessere" il programma televisivo di medicina a cura di Francesca Strozzi. Con il termine Chirurgia mininvasiva s'intende una serie di procedure che evitano la chirurgia aperta ( la classica chirurgia con il taglio ) a favore di procedure chiuse o locali.

La definizione di "minimamente invasivo" viene costantemente rivista per includere nuove tecniche chirurgiche che consentono riduzione dei traumi, morbilità ridotta, minor dolore postoperatorio, degenza ospedaliera più breve e risultati estetici migliori garantendo esiti terapeutici comparabili alla chirurgia aperta.

Le metodiche mininvasive che si attuano in ambito Urologico si suddividono in 3 gruppi: Endoscopia, Laparoscopia classica e Laparoscopia assistita da Robot. Nel corso della trasmissione si parlerà in particolare delle prime due metodiche.

Con l’ Endoscopia attraverso il meato uretrale vengono introdotti piccoli strumenti rigidi o flessibili ai quali viene applicata un fonte di energia ( laser, vapore acqueo, energia elettrica bipolare) utilizzata per compiere l'intervento programmato. Vengono eseguiti con questa metodica interventi alla prostata per LUTS, ovvero Sindrome della bassa via urinaria, ( HOLEP, REZUM) o di calcolosi ( litotrissia laser) o di asportazione di tumori dell’urotelio ( resezione di tumori vescicali o folgorazione laser di tumori dell’uretere o pelvi renale).

Con la Laparoscopia classica tramite piccoli fori fatti sulla cute, si accede alla cavità addominale, retroaddominale, extra-addominale che viene gonfiata insufflando del gas alla Co2. Utilizzando piccoli strumenti operativi come pinze, forbici, si esegue l'intervento guardando un monitor collegato ad una telecamera sita all'interno della cavità.

Attualmente si riesce ad eseguire con questa metodica interventi sia di tipo radicale cioè l’asportazione completa di un organo (rene, surrene, vescica e prostata) sia parziale, asportando solo la parte malata.

La chirurgia mininvasiva offre notevoli vantaggi. L'aggressività chirurgica è infatti responsabile di cambiamenti ormonali, metabolici e fisiologici che rallentano la convalescenza e quindi la capacità del paziente di ritornare a casa rapidamente.

La chirurgia mininvasiva è inserita in programmi di riabilitazione precoce dopo chirurgia che coinvolgono: chirurghi, anestesisti, infermieri, fisioterapisti e Medici di medicina generale.

Parleranno di questi argomenti in studio i medici: Filippo Cianci e Nicola Ghidini, Specialisti in Urologia della Casa di cura Città di Parma e Pietro Piazza Medico di Medicina Generale.

Per intervenire in diretta durante il programma, si può telefonare al numero 0521 – 464227 oppure inviare sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00