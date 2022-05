“Il piede normale è quello che non si sa di avere”: è la definizione, mai più modificata, fornita da autorevoli studiosi durante un congresso organizzato ad Alba dal professor Giacomo Pisani negli anni ’70, ed è proprio così. I piedi consentono di reagire alla forza di gravità mantenendoci diritti, permettono di camminare, saltare e muoversi nello spazio. I guai cominciano quando invece ci rendiamo conto di averli i piedi, perché si ammalano: traumi, patologie reumatiche o artrosiche possono comprometterne progressivamente la funzione.

Delle cause, degli aspetti clinici delle artropatie di caviglia e piede e delle possibili soluzioni terapeutiche si parlerà della nuova puntata di Check Up Salute e Benessere in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma a cura di Francesca Strozzi.

Quando le terapie farmacologiche, ortesiche, infiltrative non bastano più a risolvere il problema, interviene il chirurgo che a seconda della situazione potrà cercare di preservare l’articolazione patologica o in quadri già molto avanzati, dovrà provvedere a bloccarla o, per alcuni distretti articolari, sostituire i capi articolari con protesi, come avviene per l’anca, il ginocchio e la spalla: questo al fine di togliere il dolore, migliorare l’assetto del piede e della caviglia e di conseguenza l’autonomia di deambulazione del paziente.

La serata darà occasione di presentare le soluzioni chirurgiche attualmente possibili a seconda delle articolazioni interessate e della gravita dell’artropatia degenerativa.

A trattare l’argomento saranno in studio: il dottor Flavio Mozzani, Responsabile della divisione di Reumatologia dell’Azienda ospedaliera di Parma e i dottori Francesco Caravaggio e Fabio Depalmi, Medici Ortopedici specializzati nella Patologie di Caviglia e Piede della Casa di cura Città di Parma. Per intervenire in diretta durante il programma, si può telefonare al numero 0521 – 464227 oppure inviare sms e whatsapp al 333-9200170

