Malattie cardiovascolari: e' meglio prevenirle che curarle, questo il titolo della puntata di “Check Up Salute e Benessere” che andrà in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma a cura di Francesca Strozzi.

La malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo, prima delle patologie tumorali, con una stima di circa 17 milioni di decessi all’anno e sono anche la prima causa di ricovero ospedaliero in Italia.

Il carico correlato a queste malattie copre un quota considerevole della spesa pubblica nel nostro paese. La prevenzione si può effettuare attraverso il controllo dei fattori di rischio e si divide in primaria e secondaria. Per prevenzione primaria si intende l'adozione di misure per evitare l'insorgere della malattia, quella secondaria invece comprende le misure che servono per impedire la progressione della malattia o la recidiva.

La strategia di prevenzione individuale prevede il riconoscimento precoce dei fattori di rischio ed in particolare l'identificazione dei soggetti sui quali concentrare gli interventi mirati alla prevenzione.

I fattori di rischio sono tutte quelle condizioni in grado di determinare una maggiore probabilità di sviluppare: l’infarto miocardico acuto, l’ictus cerebrale, lo scompenso cardiaco, l’ insufficienza renale e la morte per cause cardiovascolari.

I fattori di rischio definiti maggiori sono: l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, l’ ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, l’età sopra i 65 anni, e il esso maschile. Quelli minori sono invece: l’obesità, la sedentarietà, lo stress emotivo e lavorativo, ipertrigliceridemia, i bassi valori di colesterolo HDL e acido urico, PCR.

Su alcuni fattori di rischio è possibile intervenire prima con modifiche allo stile di vita e successivamente con interventi farmacologici al fine di ridurre i livelli; quelli non modificabili vanno considerati nell'ambito della determinazione del profilo del rischio cardiovascolare.

Un altro aspetto molto importante del problema sono i periodici controlli cardiologici che hanno lo scopo di verificare la giusta correzione dei fattori di rischio presenti e di cogliere eventuali segni o sintomi premonitori di un evento cardiovascolare. Di questi argomenti ne parleranno in studio i medici: Dimitri Linardis Specialista in Cardiologia della Casa di cura Città di Parma, Tiziana Meschi Direttore del Dipartimento Geriatrico – Riabilitativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Giuseppe Marletta Medico di Medicina Generale e Michele Bianconcini Specialista in Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

