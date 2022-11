Gf Vip, per Charlie la visita a sorpresa della primogenita Carolina

Charlie Gnocchi, concorrente del Grande fratello vip, ha ricevuto la visita nella casa più spiata d’Italia, della figlia primogenita Carolina.

Chiamato in mistery room dal conduttore Alfonso Signorini, per introdurre la sorpresa, gli ha chiesto della sua passione per le caffettiere. Infatti ogni mattina quando si sveglia nella Casa dipinge una caffettiera grande, una piccola e una tazzina, lo stesso soggetto in diverse versioni in base al suo umore.

«Rappresenta una mamma, con una figlia - ha spiegato Charlie -. Non mi prendete per pazzo. Ne ho disegnate ventimila e mi piace regalarle. Penso a mia nonna, o a mia mamma che quando studiavo o andavo al lavoro, con quel caffè della moka, mi davano l’energia per affrontare la giornata».

«La tua opera d’arte più bella però – ha esclamato Signorini – risale a venticinque anni fa».

E a questo punto Charlie ha capito che si trattava della figlia Carolina, a due passi da lui per una sorpresa. Carolina Ghiozzi è la prima dei tre figli del conduttore e speaker radiofonico, nata prima di Antonio e Maria. Ha 25 anni e studia a Ginevra, dove si è laureata in Relazioni Internazionali.

«Ciao babbo – ha salutato - hai visto che ti ho fatto lo scherzetto di Halloween. Vengo qui incaricata dalla famiglia per portarti il nostro affetto in questi giorni particolari per te. Dato che tu dai sempre la carica a tutti a casa, io sono qui per dare la carica a te. Stai andando alla grande, sei vulcanico e la gente apprezza la tua generosità nel non risparmiarti mai. Ti stai mostrando per come sei a casa, sveglio e attivo dalle sei del mattino e sempre in mutande. Ti consigliamo però di mangiare un po’ meno e anche di “sbroccare” un pochino di meno».

Carolina poi gli ha detto che anche la mamma lo sosteneva e che lo spronava a mantenere sempre il suo spirito da eterno Peter Pan.

Quando Signorini ha domandato a Carolina che padre è stato Charlie, lei ha risposto «un padre che mi ha sempre spronato ad ascoltare e seguire le mie passioni, un padre affettuoso e compagnone».

Quando Signorini ha chiesto a Carolina se è vero che ha fatto una tesi sui rifiuti spaziali, lei ha risposto: «Sì sì, Alfonso, già fatta». E Charlie ha scherzato rispondendo: «Il primo rifiuto spaziale è suo padre».

«Da casa poi ti salutano tutti - ha esclamato Carolina - e la nonna ha detto che quando uscirai, farà i cappelletti in brodo per tutti. E tuo fratello ti ha anche dedicato un piatto. Ti porto i saluti della zia Elena e di tutta la nostra grande e bella famiglia. Continua a parlare in dialetto, che fai divertire tutti. Vai avanti così e ricordati che tutta Fidenza ti supporta».

Charlie emozionato e felice della visita della figlia Carolina, si è congedato scherzando con una delle sue battute: «Ma chi ti ha truccato così? Non sembri neanche tu, sembri Ginevra Lamborghini. Quando usciamo ti presento Antonino».

Carolina lo ha preso come un complimento e ha replicato scherzosa: «Sì, ma Antonino non lo voglio, che se lo tengano loro».