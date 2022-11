L'Hbs Colorno ha ragione del Cus Torino nel finale. Ma che fatica!

Ha faticato più del previsto il Colorno per battere al Màini il fanalino di coda Cus Torino. I biancorossi hanno vinto 35-27 cogliendo anche il bonus mete ma per un'ora il Cus Torino è rimasto in partita andando anche tre volte in vantaggio. Cinque le mete biancorosse con Pescetto, Koffi, De Santis e due di Ferrara. Colorno terzo in classifica con 18 punti.