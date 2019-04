Il II reggimento genio pontieri di Piacenza è intervenuto a Tizzano, su segnalazione della locale stazione dei Carabinieri, per far brillare alcuni ordigni bellici ritrovati in un boschetto alle porte del capoluogo tizzanese. Le bombe sono state fatte esplodere in una cava di ghiaia vicino al greto del torrente Parma.

