Tra Po, grigliate e Appenninfest: l'agenda del ponte di Ferragosto

BERCETO

SUPERTOMBOLA DI FERRAGOSTO

A Ferragosto a Berceto torna un classico fuori stagione: la supertombola. Quest’anno le estrazioni si terranno in piazzale Barbuti alle 17. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a due associazioni del territorio.



TORTE PER AIUTAREGLI ANIMALI

Lunedì in piazza a Berceto, dalle 9 al tardo pomeriggio, torna il banchetto per la vendita di torte organizzato dall'associazione «C'era una volta una gatta». L'associazione, da sempre impegnata per la salute di cani e gatti, userà i fondi raccolti come al solito per la sterilizzazione degli animali randagi.

BUSSETO

FESTA PATRONALE A SAN ROCCO

Quattro spettacolari serate fra gastronomia, musica, folclore e tradizione. E’ tutto pronto a San Rocco di Busseto per la festa patronale in programma da lunedì 14 a giovedì 17 agosto. Ogni sera, nel centro del paese, su iniziativa dell’Asd Trive, si potranno gustare specialità e si ballerà.

FIDENZA

FERRAGOSTO IN CITTÀ: ECCO GLI APPUNTAMENTI

Ecco gli appuntamenti in programma a Fidenza nel "ponte di Ferragosto". Lunedì, vigilia di Ferragosto, alle 20.30, nell’oasi verde in cui è immersa la chiesetta della Zappella, sarà celebrata la consueta messa in onore della Vergine Assunta, presieduta dal vescovo monsignor Ovidio Vezzoli. La mattina di Ferragosto, come tradizione, si terrà la ventunesima edizione della «Pedalata del cuore» con destinazione Fontanellato.

Una lunga no stop alla piscina Guatelli per i fidentini rimasti in città, a Ferragosto. Tre giorni di relax e divertimento, da domenica a martedì, per tutti i gusti, fra giochi in acqua, tornei di beach volley e calcetto. Quest’anno ci sarà anche la gara dei gonfiabili da acqua: ognuno potrà portare alla Guatelli da casa il proprio gonfiabile. E chi lo desidera potrà trascorrere tutta la giornata al mare «borghigiano», assaporando un vero e proprio sorso di freschezza. E dalle 18, Enrico Rizzi, del bar, proporrà bar aperitivo con dj set.

Pranzo insieme per i rappresentanti della terza età al centro ex macello, dove è programma il consueto momento conviviale in compagnia, a base di pesce. Sono invitati soci e simpatizzanti. I locali sono freschi e aperti a tutti, in particolar modo alla popolazione anziana, grazie alla disponibilità dell’amministrazione e dell’associazione anziani.

A Castione Marchesi invece si festeggerà la patrona della chiesa e del paese, la Vergine Assunta. Sono in programma solenni momenti religiosi in chiesa, momenti conviviali, canti, giochi, animazione.



PEDALATA DEL CUORE: PRONTI A PARTIRE PER FONTANELLATO

Tutto è pronto per la 21ª edizione della «Pedalata del cuore», a Ferragosto, organizzata dall’instancabile Gianni Botti. Come tradizione, martedì il ritrovo sarà alle 8 al bar «Bevàn guss» di via Berenini 179, dove ci si può ancora iscrivere, con destinazione Fontanellato. Seguirà nel piazzale del santuario la benedizione ai cicloamatori e alle bici. Tutto il ricavato delle iscrizioni e delle eventuali offerte, come sempre, sarà destinato ad associazioni di volontariato fidentine.

FONTANELLATO

ANTEPRIMA DI FERRAGOSTO D'ARTE

Lunedì alle 19 la Rocca Sanvitale di Fontanellato propone una visita guidata alla saletta affrescata da Parmigianino con aperitivo finale e possibilità di godere dei suggestivi ambienti del maniero e della corte porticata in relax. Costo euro 10 cad. Possibilità di visitare anche le sale arredate del castello alle ore 18.30 – costo aggiuntivo di euro 4 cad. Prenotazione obbligatoria Tel. 0521.829055.

FIERA DI FERRAGOSTO CON LA SAGRA DELL'ASSUNTA

La sagra dell’Assunta si svolgerà dal 14 al 16 agosto per festeggiare i giorni di Ferragosto. Tutti i 3 i giorni saranno attive 300 bancarelle. Nella zona del campo sportivo ci sarà Luna Park con giostre e altre attrazioni.

Si svolgerà anche l’appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e si celebrerà la Festa dell’Assunzione di Maria, al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario.

GATTATICO

LA «FESTA DEL GRANO» È A OLMO

Si rinnovano le serate della «Festa del grano» di Olmo, un evento che ogni anno viene preso d’assalto da tanti inguaribili buongustai, provetti ballerini e appassionati degli antichi mestieri di «una volta», provenienti anche da Parma e provincia.

La storica manifestazione, giunta quest’anno alla 34esima edizione, terminerà mercoledì 23 agosto ed è organizzata dal circolo Acli San Vitale-Olmo e dai giovani di Olmo. La festa del grano di Olmo vuole rendere omaggio agli antichi mestieri proprio nello stesso modo in cui venivano svolti, nel secolo scorso, come la trebbiatura del grano, la raccolta del mais e la cottura del famoso formaggio locale: il Parmigiano-Reggiano, la preparazione della polenta, la cottura del pane e la pigiatura dell’uva. Le serate passeranno allegramente - all’insegna dell’amicizia e del divertimento - grazie ad animazioni, gare di trattori (traino ed aratura), giochi, commedie comiche e cabaret. Non mancherà anche in questa edizione della festa del grano tanta musica e ballo liscio: ogni sera un’orchestra diversa allieterà gli ospiti che potranno esibirsi nella nuova aia così come un tempo si ballava nelle corti. Come di consueto nella balera si ruoteranno le orchestre più famose del palcoscenico nazionale e anche lo spazio giovani avrà un calendario accattivante con gruppi del calibro dei Rio, Divina, Jovanotte, Max Pezzali tribute, Ma Noi No e tanti altri ancora; senza dimenticare l’Arena commedie dove si esibiranno Antonio Guidetti, Gianpaolo Cantoni, Willer Collura e tanti altri artisti dialettali mentre l’Arena centrale ospiterà rievocazioni storiche, spettacoli e tornei. Per tutta la durata della festa del grano funzioneranno: ristorante, pizzeria, torta fritta, bar-gelateria, pesca dei fiori e di beneficenza, stand commerciali, campo da beach, la fattoria degli animali e tanti stand commerciali. Info: 348/8304763 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it per il programma dettagliato.





LESIGNANO BAGNI

RIVALTA IN FESTA

Buona cucina, motori rombanti, liscio tradizionale o rock nel contesto del parco dei “Barboj”. Lunedì, la festa prosegue con l’arrivo al parco dei Barboj di Rivalta del motoraduno di beneficenza “Beer and Bike”, organizzato per l’ottavo anno da un gruppo di amanti delle due ruote lesignanesi e parmensi: all’arrivo dei motociclisti, previsto per le 19, seguirà la consegna di premi e ricordi dell’evento e la festa della birra entrerà nel vivo: dopo cena si esibiranno le “Dime (Female Metal Band)” e i “Tropico del cancro”, cover band di Vasco Rossi. Il ricavato dell’evento di lunedì sarà devoluto alla Lilt, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, per la ricerca, la prevenzione e lotta del tumore al seno.

Terza e ultima serata di “Rivalta in festa” martedì, con la grande Grigliata di Ferragosto: cena per tutti e a seguire musica e danze sul tradizionale liscio emiliano insieme a Patrizia Ceccarelli.

LUNIGIANA

«BAGNONE IN FESTA»

Il borgo di Bagnone vivrà fino a lunedì serate di arte, musica, gastronomia e tradizioni grazie a «Bagnone in festa». La manifestazione è organizzata dai volontari delle associazioni del territorio col supporto logistico del Comune.

Durante la kermesse, che si svolgerà dalle 19 alle 2 di notte ci saranno vari punti di ristoro sparsi tra le contrade e il castello, con cibi tipici della tradizione bagnonese e lunigianese in generale come focaccette, sgabei, frittelle ma anche piatti tipici dei due versanti dell’Appennino Tosco-Emiliano. Ci sarà anche uno stand di street food dedicato alle cucine del mondo (sarà attivo anche a pranzo) in piazza Monsignor Rosa.

Proseguirà durante la kermesse la mostra di arte contemporanea «Arte in Borgo» già cominciata in paese, la quale si snoda tra le stanze del Teatro Quartieri, la pinacoteca «Da Ravaldi», la chiesa di Santa Maria, e il borgo del Castello. Interessante anche la mostra fotografica «SS.62- 1041 metri-linea di confine» , un titolo che è un chiaro riferimento alla strada e al Passo della Cisa che demarca il confine tra Lunigiana e Parmense: la mostra è organizzata dal Gruppo Fotoamatori di Tresana e dall’ associazione Parmafotografica, le quali sono gemellate e offriranno i più bei scatti sul tema proposto partendo dai portici del Municipio, attraversando il Museo-Archivio della Memoria e concludendosi nella sala consiliare. Sparsi per tutti il paese poi ci saranno i i banchi dei vari artigiani che avranno una vetrina per le loro creazioni Per tutta la durata della manifestazione a Bagnone vigerà l’isola pedonale.

MEZZANI

FESTIVAL AL PORTO FLUVIALE

Serate di festa al porto fluviale di Mezzani con il Ferragosto live festival frutto della collaborazione tra Beer Po risto-disco-pub e Nautica Mezzani.Lunedì serata dedicata al mondo dei motociclisti con il Welcome beer for bikers con indu acustico, country e blues. Martedì balli latino americani con la musica dal vivo della Don Ruiz Orquesta (nerlla foto) e, dalle 23, spettacolo delle luminarie sul Po. Ogni sera ci saranno giochi gonfiabili per bimbi, mercatino della Nautica e mercatino del riuso. Dalle 20 sarà inoltre attivo il servizio bar e ristorante. Info e prenotazioni al numero 320 6933630 o sulla pagina Facebook: Porto fluviale di Mezzani. Tutte le iniziative saranno ad ingresso gratuito.

MONCHIO

APPENNINFEST, MONTAGNA IN FESTA FRA CULTURA, ARTE E SOLIDARIETÀ

La magia dell’Appennino, quella vera, andrà in scena lunedì a Prato Spilla, lì dove batte il cuore dell’Appennino. Torna, puntuale come ogni anno, il tradizionale e attesissimo appuntamento con Appenninfest, la grande festa della montagna organizzata da Comune di Monchio, Provincia, Biricc@, Croce Rossa, Sci Club Prato Spilla, Parchi del Ducato, Parco dei Cento Laghi, Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano e stazione di Prato Spilla, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione.

I festeggiamenti, però, prenderanno il via già lunedì a Monchio, con Aspettando Appenninfest, una giornata all’insegna della solidarietà tra zone «sorelle» d’Appennino che vedrà protagoniste le zone terremotate dell’Italia centrale e le associazioni di volontariato locali e di Parma. Ospiti d’onore suor Elisa Lazzari, appena rientrata dal Congo, e i richiedenti asilo di Prato Spilla, che allestiranno un banchetto con piatti tipici dei loro paesi d’origine, Gambia, Ghana, Nigeria e Costa d’Avorio. Dalle 9 alle 19 si potrà visitare il mercatino della solidarietà e agroalimentare, con prodotti tipici di Arquata e Amatrice, mentre alle 10 i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio solidale organizzato dalle Brigate di Solidarietà Attiva per raccogliere fondi destinati alle scuole di Pieve Torina, in provincia di Macerata.

Alle 12 aperitivo con torta fritta e alle 16 intrattenimento con Amatafrica. La serata proseguirà alle 18 con l’aperitivo acustico «Wahnsinn» e alle 21 con lo spettacolo del Mangiafuoco. Durante la giornata i più piccoli potranno partecipare anche ai laboratori ludico didattici organizzati dalla Croce Rossa. Lunedì 14 i festeggiamenti entreranno nel vivo e si sposteranno nella splendida cornice di Prato Spilla. Si parte alle 9,30 per un’escursione gratuita in compagnia delle guida Gae Monica Valenti e Paola Bondani, che condurranno i partecipanti lungo i sentieri del sale in Alta Val Cedra. Alle 10 relax assicurato con il risveglio muscolare nella natura con lo satria yoga di Samuele Simone e il karate di Luca Mossini del centro Shin Ki Tai Asd di Parma.

Alle 11 è in programma il convegno «Vivere in Appennino. Le ragioni di una scelta», mentre alle 11,30 tornano i laboratori dei Parchi del Ducato rivolti ai più piccoli, questa volta dal tema «Esperienze sensoriali creative col sale». Alle 14,30 è in programma un’altra escursione alla volta del Lago Verdarolo, mentre alle 15 il laboratorio per bambini dei Parchi del Ducato avrà come protagonista «Il castagno, in tutti i sensi». Alle 16 il bosco di Prato Spilla ospiterà il concerto Pierino e il Lupo mentre alle 16,30 torna l’appuntamento con lo yoga e il karate. Alle 17 ad andare in scena sarà la band «The M», con un concerto coinvolgente che vedrà salire sul palco Michelangelo Surdo (chitarra solista e voce), Leonardo Badiali (batteria e voce) e Fabio Angeli (basso).

La giornata si chiude alle 18 con un aperitivo d’alta quota per riflettere sul «Futuro in montagna, sentieri e prospettive». Per tutta la giornata sarà possibile cimentarsi sui percorsi acrobatico forestali di Forestavventura, girare tra le bancarelle del mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato e rifocillarsi alla prosciutteria allestita nel piazzale di Prato Spilla. Nel pomeriggio inoltre il pastore Ettore Rio farà una dimostrazione di tosatura del suo gregge di pecore cornigliesi. Fino a mercoledì 16, inoltre, sarà possibile visitare la mostra Wool Art, che espone alla Sala Don Bosco del capoluogo manufatti in lana di pecora cornigliese a cura dell’associazione culturale Arcadia. Per info visitare la pagina Facebook Passiamonchio.

SAGRA DI SANTA MARIA: RIGOSO FESTEGGIA

Martedì, giornata di Ferragosto, Rigoso sarà in festa con la tradizionale sagra di Santa Maria, organizzata dall’associazione «Il Crinale» di Rigoso e Aneta. Il programma della giornata prende il via alle 9, con l’apertura degli stand del mercato, mentre alle 11 sarà celebrata la Messa a cui seguirà la tradizionale suggestiva e partecipata processione. Pomeriggio all'insegna della musica, a partire dalle 16, con Leo, mentre dalle 19 tutti a tavola, per la tradizionale cena in piazza a base di specialità tipiche. Per chiudere in bellezza tutti in pista, per ballare il liscio con la «Silvano e Mauro Band».



NOCETO

FESTA DELL'ASININA A COSTAMEZZANA

serate di musica, buon cibo e convivialità per la 32esima edizione della Festa dell’Asinina a Costamezzana di Noceto. Oltre 50 volontari saranno al lavoro sotto la guida dell’associazione Amici di Costamezzana guidata da Nelso Bazzini perché tutto funzioni a perfezione dalle cucine, all’intrattenimento, ai parcheggi. Lunedì si balla sulla pista d’acciaio con Katty Piva e a Ferragosto gran finale con l’Orchestra Ringo & Samuel. Il ricco menù prevede insieme al piatto forte, lo stracotto di asinina servito con la polenta, anche la grigliata di carne, polenta fritta, polenta con gorgonzola, salumi misti, patatine fritte, vini nostrani della Val Parola, birra e dolci.Il ricavato della Festa andrà, come sempre, a sostenere le attività della Pro Loco senza dimenticare le donazioni alle associazioni nocetane la Croce Verde, l’Avis e la LILT.

_______________________________

PARMA

LUNEDI' E MARTEDì IL TERZO APPUNTAMENTO 2017 FESTE D'ESTATE AL PARCO MARTINI

Le feste d'estate nel Parco Martini tornano per il terzo appuntamento del 2017. E, come di consueto, il «gran finale» delle serate organizzate da ormai 30 anni dai volontari del circolo Anspi e della parrocchia San Paolo negli spazi verdi vicini alla chiesa è previsto per il Ferragosto.

Lunedì 14 e martedì 15, infatti, nella città «desertificata» per le vacanze si potrà mangiare e ballare nel Parco Martini, nella zona di San Lazzaro, con accesso da via Grenoble. Sia la vigilia che il giorno di Ferragosto la cucina aprirà a partire dalle 19 offrendo la possibilità di gustare gnocchi e tortelli di erbetta, torta fritta e salumi, salamini alla griglia, fritto misto di mare e patatine fritte oltre a torte e dolci assortiti con la possibilità poi di sedersi nei tavoli sistemati nell'area verde che si trova alle spalle della chiesa di San Paolo. La musica e le danze inizieranno invece a partire dalle 21, con l'orchestra Loris Gilioli che sarà protagonista sul palco nella serata di Ferragosto. Lo svolgimento delle serate sarà garantito dalla presenza dei volontari, fra i quali negli ultimi anni c'è stato un forte ricambio generazionale con una continuità tra alcuni volontari «storici» e altri che hanno preso il loro posto per garantire la prosecuzione di un'avventura del tutto unica e particolare nella città che è stata avviata alla fine degli anni Ottanta per dare un impulso alla frequentazione del parco appena realizzato e poi proseguita fino adesso grazie all'impegno dei parroci, prima don Gianni Gabba e poi dal 1998 don Francesco Rossolini. Una parte del ricavato delle feste viene poi utilizzato a favore delle attività parrocchiali e in particolare per completare il pagamento della nuovissima palestra inaugurata lo scorso anno e intensamente utilizzata nel periodo invernale per le attività sportive rivolte ai giovani e giovanissimi del quartiere. L'appuntamento per chi rimane o rientra in città per il Ferragosto è dunque per due serate di festa in allegria e di buona cucina alle «Feste d'estate nel Parco Martini».





LA FESTA DI MARIA ASSUNTA NELLA CHIESA DI VALERA

La chiesa di Valera è la più antica chiesa del suburbio cittadino e, come la Chiesa Madre, la Cattedrale, è dedicata a Maria Assunta. Sono molte le persone che, in questa occasione, vengono a celebrare questa Festa quasi per fare memoria delle proprie radici in questa parte della Città. L’Unità Pastorale S. Evasio-Buon Pastore, che qui continua a vivere la propria esperienza umana e cristiana, è particolarmente lieta di dare il benvenuto a tutti coloro che martedì alle 11,15 saranno insieme a celebrare Maria Assunta.

_______________________________

POLESINE ZIBELLO

DOPPIO APPUNTAMENTO PER FERRAGOSTO AD ARDOLA

Doppio appuntamento, per Ferragosto, ad Ardola di Polesine Zibello. Va in «scena» la tradizionale festa dell’anatra e si celebra la festa patronale di San Rocco. Due le giornate di festa in programma, nel piazzale antistante il santuario di San Rocco, martedì 15 e mercoledì 16 agosto. Entrambe le sere, alle 18, aperitivo con stuzzichini, alle 19 cucina con anatra al forno, patate arrosto, lasagne, bucaneve, culatello di Zibello, salumi misti, torta fritta e dolci. Entrambe le serate saranno animate dai Millenium Music Group. Inoltre, mercoledì 16 agosto, in occasione della festa patronale di San Rocco, sarà celebrata la messa alle 9.

SALSOMAGGIORE

LA VIGILIA DI FERRAGOSTO SALSO SI TINGE DI ROSSO

La vigilia di Ferragosto a Salso si tinge di rosso con la «Notte rossa» all’interno della rassegna «Notti bellissime» organizzata dal Comune con Radio Number One.

Lunedì, fin dal pomeriggio sarà festa ed animazione per le vie del centro. Dalle 16 alle 18:30 show busker in viale Matteotti, con palloncini, truccabimbi itinerante sotto i portici mentre dalle 20,30 in piazza Berzieri apertura della «Notte Bellissima» con la musica di Radio Number One. A seguire esibizione di balli country a cura dei pluripremiati Corsi Balli Country Puerca Vacas, spettacolo acrobatico a cura di «Le Maggic» e Dance Party a cura di Radio Number One. Inoltre dalle 20 alle 23 sarà attivo un Temporary Wellness Center con massaggi, trattamenti di naturopatia, iridologia e riflessologia plantare a cura di Lumen, TSpatium - Terme di Tabiano, centro benessere termale. Sarà possibile provare alcuni trattamenti, massaggi e rituali benessere, con una piccola offerta. E poi ancora negozi aperti in serale, e poi ancora i negovetrine allestite a tema, come pure i bar e gelaterie prepareranno golosità e cocktail in rosso. Inoltre dal pomeriggio ci sarà il mercatino vintage in viale Romagnosi a cura di BieBi Eventi.

SISSA TRECASALI

FERRAGOSTO TRA MUSICA, CUCINA E GIOCHI DI LUCE

Un gioco di luci ancor più spettacolare perché i lumini, prima, e i fuochi d’artificio, poi, si rispecchieranno sulle acque del Po creando un doppio strabiliante effetto. Il Ferragosto nella Bassa ha un appuntamento fisso che è quello con una giornata ricca di iniziative tra buona cucina, musica dal vivo, balli, mercatino e fuochi d’artificio nel piazzale del ristorante Lo Storione nel parco Boschi Maria Luigia di Coltaro di Sissa Trecasali grazie all’organizzazione dell’amministrazione comunale in collaborazione con lo staff dello Storione, l’associazione Nautica di Torricella e Bi&Bi Eventi.

Martedì 15 agosto dalle 17 saranno operativi gli stand di street food presenti con una proposta che va dai panini con salumi tipici alle pizze al trancio margherita e gourmet con porchetta, senza dimenticare le birre artigianali, anche tedesche. Sempre dalle 17 ci sarà il mercatino di Ferragosto a cura di Bi&Bi Eventi con proposte di abbigliamento, accessori, vintage, remake e artigianato oltre a tante attrattive per i più piccoli tra giochi gonfiabili, laghetto di pesca dei cigni e zucchero filato. In programma anche una mostra fotografica con immagini del Po scattate da 13 diversi fotografi.

Grande protagonista sarà anche la cucina con pranzo con menu alla carta e cenone di Ferragosto, con veduta panoramica sul Po, con menu tipico all’insegna di culatello di Zibello con strudel di verdure estive, lasagnette di sfoglia verde farcite con tocchetti di zucca croccante e gorgonzola dolce, costine cicciute glassate alla saison del birrificio Zuker accompagnate da patate e panna acida e dolce d’una notte di mezza estate bavarese alla vaniglia con pesche caramellate e amaretti (costo 28 euro, bevande escluse, sconto 10% per i bimbi, gradita la prenotazione al numero 0521 879827 o www.lostorioneristorante.it). Ad animare la serata ci penseranno i ragazzi del Crazy Ballet di Francesca Avagliano: il programma prevede il concerto della band Al&the Boys con il loro boogie woogie e rock and roll e show vintage anni ‘50 e ‘60. In serata il clou: alle 22 suggestivo spettacolo offerto dalla Nautica di Torricella con l’accensione dei Millelumi sul Po che creeranno un’atmosfera magica lungo il corso del fiume. Infine alle 23 lo spettacolo più atteso: quello dei fuochi d’artificio, offerti dall’amministrazione comunale, che si rispecchieranno sulle acque del Po.

TARSOGNO

REPERTI AERONAUTICI NELLA SALA PARROCCHIALE

A cura di Francesco Sabini, nella sala parrocchiale Santo Stefano di Tarsogno la mostra di Archeologia Aeronautica, un’esposizione di reperti di velivoli caduti tra le montagne dell’Alta Valtaro dagli albori dell’aviazione ai giorni nostri che resterà aperta fino al 20 agosto.

VALMOZZOLA

TORTELLATA E SERATA MUSICALE

Lunedì, dalle 19, in occasione delle finali del Torneo delle frazioni, il Circolo Acli Landasio organizza una tortellata e una serata musicale con S62, Rock Cover Band. Nel corso della festa si svolgerà la premiazione delle squadre nel salone del bar Sozzi.

VIADANA

FESTA DI FERRAGOSTO SULLA «STRADIVARI»

Festa di Ferragosto sulla motonave Stradivari. Il programma, per martedì 15, prevede partenza alle 11.30 dal porto di via Ponte a Viadana per poi raggiungere Casalmaggiore con pranzo in navigazione. Nel menu ci saranno antipasto con prosciutto e melone e scaglie di parmigiano, lasagnette al pesto, paccheri vista mare, spiedino di code di gamberi, arrosto di coppa con patate al forno, torta sbrisolona, acqua, vini e caffè. Prezzo adulti 65 euro, ragazzi fino a 10 anni 35. Info e prenotazioni 333 3616208. Rientro al porto di Viadana alle 18.

________________________________

LIGURIA



SARZANA SERATE A TAVOLA IN PIAZZA

Dalle 19 alle 24, fino al 20 agosto in piazza Matteotti si svolgerà l’evento enogastronomico Sarzana a Tavola. In queste serate si potrà assaporare il gusto dei prodotti tipici del territorio.

RAPALLO FESTA DEL MARE

E’ iniziata mercoledì “La Festa del Mare”. Si ripete così in questi giorni l’iniziativa che lo scorso anno ha contato numeri da record di presenze tra sport acquatici, laboratori per grandi e piccoli, aperitivi, escursioni, degustazioni e giochi come la caccia al tesoro. Le attività si divideranno in tre maxi aree: quella “relax” dove si potrà stare a contatto con il mare, quella ”activity” dedicata agli sportivi e quella “natura” per scoprire l’ambiente marino. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo “2000 stelle in fondo al mare”, lunedì sera, dove il pubblico potrà assistere ad un’immersione notturna nei fondali dell’Area Marina Protetta.

BOCCA DI MAGRA SLOOP STREET FOOD

Fino a martedì torna la seconda edizione del Sloop Bocca di Magra e sarà aperto dalle 17.00 alle 24.00. Saranno presenti i sedici migliori food truck d’Italia, due aree giochi per i bambini e alcuni stand che venderanno oggetti di artigianato. I food truck offriranno tanto cibo: dal salato al dolce, ci sarà cibo per tutti i gusti. Oltre al cibo, durante lo Sloop Bocca di Magra Street Food si potrà assistere ad esibizioni musicali e deejay set.

TOSCANA

CAMAIORE FOLLIE D’ALTRI TEMPI

fino a ferragosto a Camaiore si svolgerà “Follie d’altri Tempi”. Il centro storico si animerà di bancarelle e stand per dar vita ad un evento imperdibile. L’evento “Follie d’altri tempi: Notti di Santa Maria” è la mostra mercato dell’antiquariato. Il cuore della manifestazione è la mostra mercato dell’antiquariato , del modernariato e del vintage che conta più di novanta espositori. Ci sarà anche una zona dedicata alla mostra scambio di auto, vespe e velocipedi d’epoca. Oltre al mercato ci sarà l’intrattenimento con musica e spettacoli teatrali che riempiranno i tanti palchi messi nelle varie piazze di Camaiore. Ci sarà anche un motoraduno e ciclo pedalate in stile “altri tempi”.

ADRIATICO



BELLARIA IGEA MARINA BAY FEST

Domenica è iniziata la terza edizione del Bay Fest che si svolgerà nel Parco Pavese di via Pinzon. Il Bay Fest è il festival punk rock dove, per tre serate, saranno presenti grandi artisti della scena nazionale e internazionale come: i Rise Against e i Bad Religion. Oltre a queste due famosissime band si esibiranno altri gruppi emergenti italiani. Nella serata di lunedì ci saranno: i Bad Religion, i Pennywise, i Face to Face, Gli Shandon, gli Andead, i 7Years e i Linterno. Nella serata conclusiva toccherà ai Rise Against, ali Ignite. Ai Vanilla Sky, alle Cattive Abitudine e ai Lineout.



CESENATICO GRANDE RUSTIDA DEI PESCATORI

Lunedì si festeggia il Ferragosto con la tradizionale “Grande Rustida dei Pescatori”, che è un’immancabile tradizione dove i protagonisti sono i marinai e le specialità gastronomiche del luogo. Durante la serata, che si svolgerà nel porto canale di Cesenatico, si potrà assaporare pesce grigliato e tante alle specialità di mare, offerte proprio dai marinai. Durante l’evento, oltre ad assaporare le delizie del posto, si potrà contribuire alla causa benefica scelta.

MILANO MARITTIMA L'HAPPY BIRTHDAY DELLA CITTA'

La data di nascita della “città giardino” è il 14 agosto 1912 e lunedì, in occasione del suo compleanno la città festeggerà con una serata di gala. Alle 21.30 alla Rotonda 1 maggio si svolgerà il Concerto della Grande Orchestra Città di Cervia, sotto la direzione del maestro Fulvio Penso.

RIMINI

UN MARE DI FUOCO

Lunedì dalle 20, dal bagno 101 al 150, per circa tre km di spiaggia si attenderà insieme il Ferragosto. Dieci baie ospiteranno i migliori artisti giocolieri del fuoco , ci saranno: fachiri, danzatrici equilibristi e performer. Dieci band suoneranno, alternandosi sulla spiaggia. Sarà ospitato il circo Millenium, il circo più famoso d’Italia. Gli spettacoli saranno intervallati da concerti e dalle tradizionali fagheracce di Ferragosto e a conclusione ci sarà lo spettacolo pirotecnico.

KENNEDY CAKE BEACH FESTIVAL

“Ferragosto con Kennedy Cake Beach Festival” nel cuore di Rimini. Ci sarà lo Street Food targato Kennedy Cake e inoltre ci saranno: tornei sportivi, spettacoli, esibizione musicali live e deejay set che dureranno fino a tarda notte.

RICCIONE DEEJAY ONSTAGE

Un weekend davvero lungo e impegnativo per il palco di Piazzale Roma. Per il 14 sul palco di Piazzale Roma ci sarà una serata speciale con Francesco Gabbani e Marianne Mirage.Lo spettacolo si concluderà con i tradizionali fuochi pirotecnici. Mentre nella serata del 15 saliranno sul palco Ghali e Merk & Kremont.