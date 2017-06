Parma -Alessandria 1-0

Partita iniziata. Il Parma gioca con la maglia crociata. Ritmo blando anche per il gran caldo. Al 7' primo angolo per i gialloblù, Lucarelli ci prova di sinistro, il tiro viene respinto. Ma l'arbitro ferma tutto per un fallo di Baraye inarea. Claomorosa occasione per l'Alessandria, ma Gonzalez butta via la palla. Sul ribaltamento di fronte all'11' Calaiò conquista la palla, crossa al centro e Scavone incorna. Parma in vantaggio! Siamo al 16', l'Alessandria cerca di ritrovare il bandolo della matassa, il Parma si muove con ordine. Al 18' Calaiò a tu per tu con il portiere dell'Alessandria spreca il raddoppio. Il Parma però insiste, è ancora avanti. Altra occasione per i Crociati con Nocciolini servito da Calaiò al 23'. E' il 24': time out per il caldo

La formazione: Frattali, Iacoponi, Lucarelli, Di Cesare, Mazzocchi, Scavone, Scozzarella, Munari, Baraye, Calaiò, Nocciolini

In palio c'è la Serie B. I tifosi crociati sono seimila: grande scenografia con l'enorme bandiera gialloblù che ricopre tutta la curva. C'è caldissimo, 35 gradi al Franchi

D'Aversa pochi minuti prima della partita: "Daremo il massimo per questo obiettivo, che per il percorso che abbiamo fatto meritiamo. Infortuni e squalifiche? Chi scenderà in campo non farà sentire le assenze".

La tifoseria gialloblù Video

La coreografia dei tifosi Video

I tifosi partiti da Parma Video