Inizia oggi (fino a sabato) il vero e proprio diario dei ragazzi protagonisti del Viaggio della memoria 2017. Molto di più che un viaggio: una lunga e importante riflessione degli studenti di Parma a Mauthausen. Un centinaio di alunni dell’ultimo anno delle superiori e una decina di professori oltre all’ex lager visiteranno i sotto campi di Gusen ed Ebensee e il castello di Hartheim. Saranno giornate intense, per vedere da vicino i luoghi dove si consumò la ferocia nazista e trarne una lezione di vita e di pace; per lanciare più forte il grido «Mai più!».

Alla decima edizione, il Viaggio è organizzato dall’istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Parma. Il progetto è sostenuto da Assemblea Legislativa Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Cooperativa Gesin Proges, Comune e Provincia, Azienda Tep. Romagnosi, Ulivi, Bertolucci, Marconi, Sanvitale, Toschi, Itis da Vinci, Ipsia Levi, Bodoni, Zappa - Fermi di Borgotaro le scuole coinvolte. E, proprio durante queste giornate in Austria, ci sarà un filo diretto tra la «redazione» degli alunni e il sito della Gazzetta, dove possono raccontare «in diretta» i loro pensieri e le loro sensazioni.

186 gradini irregolari con un blocco di granito sulla schiena, da percorrere tre volte al giorno. I deportati lavorano nella cava di granito scavata presso il campo e da questa emergono con uno sforzo disumano. Un blocco di granito simile si trova nel museo e il visitatore può provare a sollevarla per comprenderne meglio la difficoltà. A Mauthausen i deportati sono sfruttati fino alla consunzione per gli interessi economici del nazismo: nel campo si muore soprattutto di lavoro. Erica Bedotti, D'Angelo Paolo, Erica Guareschi e Laura Pistore dell'istituto Bodoni.

Davvero tutti non sapevano niente? E' questa la domanda che sorge spontanea nel visitare il campo di Mauthausen e nel sentire i racconti di coloro che hanno vissuto all' interno dell' universo concentrazionario. Sorto davanti agli occhi di tutti, il campo di Mauthausen era privo di una propria stazione. Per questo motivo i deportanti dovevano marciare attraverso il paese sottostante, davanti agli occhi "ciechi" degli abitanti. Quegli stessi abitanti che poco lontano da quel luogo di morte si ritrovavano per assistere al campionato di calcio regionale. Normale, no? Un luogo di sofferenza affiancato da un luogo di svago. Oggi, di fronte a tutto questo, vogliamo prenderci la responsabilità di diventare "portatori di memoria". Cancelliamo l'indifferenza, o meglio assicuriamoci che ciò non accada più. Istituto Zappa-Fermi Borgo Val di Taro

L'arrivo a Mauthausen segna l'ingresso in un altro mondo. Le baracche, la piazza dell'appello, le scale della morte qualcosa di indescrivibile a parole... Cosa provavano i prigionieri? Chi è sopravvissuto come ha fatto? Sono mille le domande che dopo la visita al campo ti inondano la testa. C'è un silenzio surreale, la nebbia che avvolge tutto rende ancora più strano questo posto. Quando entri nella zone adibita a forno crematorio e alle camere a gas il respiro ti viene a mancare, non hai parole per quanta crudeltà e ferocia siano state commesse. Come ha fatto l'uomo a permettere che tutto questo potesse succedere? Sono domande senza risposta che è difficile non porsi davanti a tutto questo dolore. Marianna Cornini 5D Liceo A. Sanvitale

Le persone che erano nei lager nazisti venivano private della propria umanità. Diventavano carne contrassegnata da un numero, non erano più persone con un'identità. Questo aspetto (terribile) è trasmesso alla memoria collettiva dalle testimonianze dei superstiti. Solitamente non si ricorda però un altro aspetto della perdita di umanità, che stava alla base e che ha permesso quello di cui ho detto poco sopra. Questo aspetto è riguardo a ciò che i deportati erano agli occhi della popolazione civile, della gente come noi. A Mauthausen appena fuori dal campo c'era un campo da calcio in cui la squadra delle SS del lager disputava le partite del campionato regionale. A volte a queste partite affluiva un gran numero di spettatori che supportavano le SS o le squadre avversarie (di civili). Proprio accanto al terreno di gioco c'era un gruppo di baracche chiamato al tempo 'infermeria' (poi 'campo della morte'). In questo campo stavano i malati gravi, i quali lì erano abbandonati e lasciati morire. Quasi tutti i deportati che misero piede nell'infermeria morirono. Era una zona sporca e malsana, i cadaveri stavano accatastati all'interno del campo per molto tempo. Tra il terreno di gioco e questo campo non c'era un muro, ma solo un filo spinato. Questo vuol dire che i giocatori e gli spettatori vedevano ciò che succedeva lì accanto. Un altro momento in cui i civili entravano in contatto con i deportati era quando questi ultimi, scesi alla stazione di Mauthausen, dirigendosi al lager camminavano per la via principale del paese in mezzo alle case dei civili. Quasi sempre essi erano in numero di varie centinaia (quindi difficilmente la gente del paese non li vedeva). Questo vuol dire che la gente (se non tutta almeno in parte) sapeva, sia qui che in Germania. La gente sapeva, ma tollerava tutto questo. Lo tollerava per paura probabilmente. Però penso che ci fosse anche qualcos'altro. Ritengo che fosse stata la propaganda martellante del regime nazista. Essa aveva portato la gente a non considerare più come persone quelle che erano nei campi. Quelli erano problemi sociali, membri di razze inferiori. Non erano umani, anzi erano un pericolo per il genere umano. Parlando di paura si può spiegare il fatto che molti non reagissero ribellandosi a cose simili. Ma come si può giustificare se non nel modo che ho detto il fatto che alcuni riuscissero a godersi una partita di calcio con quell'inferno accanto? Francesco Petronio, Liceo Classico Romagnosi.

Davanti al monumento alla Memoria dei prigionieri Italiani di Mauthausen. Per non dimenticare mai l'orrore di coloro che lo hanno vissuto , perché alcune volte il silenzio vale più di mille parole... Tronciu Maxim 5^B IPSIA Primo Levi

Oggi, a Mathausen, credo di avere finalmente capito cosa intendesse Nietzsche quando parlava di "danno della storia". Il filosofo tedesco affermava che l'uomo, a differenza dell'animale, non può non ricordare il passato perché è attraverso questo che egli prende piena consapevolezza della sua esistenza nel presente. La storia dunque non può fermarsi ad una mera conoscenza ma deve diventare il mezzo attraverso il quale l'uomo vive e agisce consapevolmente nella realtà in cui vive. E oggi, per la prima volta, l'ho provato sulla mia pelle. Maria Chiara Incerti, Liceo Classico Romagnosi







Questo volevano le SS. Migliaia di persone, di lingue, di contesti differenti e nonostante tutto si richiedeva ordine. Un ordine che effettivamente è facile constatare sfogliando quei registri che ci sono rimasti; nomi, numeri, luoghi, date di nascita in ordine alfabetico. Eppure questo ordine così ricercato risultava sicuramente meno evidente nel momento in cui i certificati di morte venivano falsificati. Dove possiamo ritrovare ordine in questi avvenimenti, in questi campi? Come possiamo immaginare di trovare ordine oggi, a Mauthausen? Incredibilmente questo è possibile, guardando il memoriale a tutti coloro che hanno messo piede in questo luogo. Nome dopo nome, scritti tutti nel medesimo modo, indipendentemente da tutte le differenze che tra questi ci fossero. Così uguali ma così diversi. Così ordinato ma così degenere. Ilaria Bosticchi, Liceo Classico Romagnosi







Oggi come non mai, in cui si chiudono le frontiere ad alcuni paesi, in cui continuano ad esserci guerre civili e migliaia di persone costrette a scappare dai propri paesi, gli orrori come l'olocausto dovrebbero servire per impedire che questi fatti si ripetano. La storia dovrebbe essere magistra vitae e insegnarci a vivere nella solidarietà e nella pace per rispetto di coloro che, come a Mauthausen, sono morti, sperando fino all'ultimo di ottenere la libertà e non far ripetere questi avvenimenti. Virginia Patterlini, Liceo Classico Romagnosi







Per Helmut, la nostra guida a Mauthausen, agli italiani, ovunque vadano, piace mettere un po’ tutto sottosopra. E anche dietro il monumento italiano, spiega Helmut, c’è un bel sottosopra. Anzi, un bel soprasotto, come lo chiama lui. Erica e Paolo dell'ITES Bodoni







Di primo impatto sono rimasta attonita nel vedere il campo da calcio usato dalle SS a pochi passi dal Lager. Entrando ho avvertito un'aria strana, pesante, segnata da morte. Ma è solo sfogliando il libro dei nomi e leggendo quello di un uomo con il mio stesso cognome, che mi sono realmente resa conto della quantità di persone sterminate solo qui a Mauthausen. Ed è stata inaspettata la mia reazione davanti al monumento degli italiani: non sono riuscita a trattenere le lacrime e solo in quel momento ho iniziato a capire le parole di Primo Levi del libro " Sommersi e salvati" su come si sentiva da sopravvissuto. "Mi sentivo sì innocente, ma intruppato tra i salvati, e perciò alla ricerca permanente di una giustificazione, davanti agli occhi miei e degli altri. Sopravvivevano i peggiori, cioè i più adatti; i migliori sono morti tutti." Marta Sani, Liceo classico Romagnosi







Le malattie non possono assolutamente entrare nel campo di Mauthausen! Queste malattie hanno un solo nome: informazioni e idee antifasciste. Alcune settimane passate in blocchi isolati dagli altri deportati attendono i nuovi arrivati, per evitare la divulgazione di informazioni relative alla guerra o per rendere datate e inutili le notizie dal mondo esterno. Erica e Paolo dell' ITES Bodoni







È incredibile oggi credere come sia stato possibile solo una settantina di anni fa che milioni di persone fossero trattenute e maltrattate in strutture quali i campi di concentramento e i campi di sterminio. A partire dalle violenze fisiche e psicologiche da parte degli uomini delle SS e dai lavori forzati in condizioni inimmaginabili, tutto era volto al terrore e alla morte dei detenuti. Ciò che più fa pensare è che tutto questo non avveniva in luoghi isolati e all'insaputa dei cittadini, ma a dividere due realtà completamente diverse erano solo mura e filo spinato. Addirittura nel campo di Mauthausen erano organizzate partite tra la squadra di calcio composta dai soldati delle S.S. e le altre squadre della regione. A pochi metri di distanza dal campo da calcio, separata da esso proprio da filo spinato, c'era l'infermeria, che ospitava detenuti ormai in fin di vita, perfettamente visibili. Ma allora era diventata normalità, uomini maltrattati, ammalati, ridotti pelle e ossa al di là delle recinzioni era "normale", per quanto invece oggi ci sembri impossibile crederlo. Chiara Zilioli, Liceo classico Romagnosi







Entrare in questi luoghi di sofferenza fa un a certa impressione, da quasi un senso di vuoto. Pur vedendo quello che ci circonda non riesci ad immaginare quello che succedeva ai prigionieri perché ogni volta; credi che non possa essere vere e non c'è mai abbastanza immaginazione per capire tutta l'atrocità. "Il segreto della memoria è di non dimenticare chi sei" Alice Calori 5D - Liceo delle scienze umane "A. Sanvitale"







Ogni istante passato lì dentro, ogni istante in cui si ascolta il silenzio e il vuoto che ci circonda, ogni istante in cui si toccano i nomi, i brividi salgono lungo tutto il corpo; ogni nome toccato ricorda una vita che non ce l'ha fatta, ogni polpastrello che sfiora la lastra scritta, ricorda un ultimo grido, di dolore, di sofferenza, di un vinto che ha perso la speranza. Ogni volta che sfioro un nome, una lacrima scende come se il loro volto, la loro storia si proiettasse nei miei occhi e mi chiedesse di non essere dimenticato, perché ognuno di loro non è morto invano e devono rimanere dentro di noi. Ognuno di loro. Greta Domeniconi 5E Liceo A. Sanvitale







Viaggio nella memoria Non troverò mai le parole "adatte" per descrivere cos'è Mauthausen e cosa rappresenta: assoluta mancanza di pietà umana e abolizione della dignità di ogni singolo detenuto del campo. Questa mattina durante la nostra visita a Mauthausen siamo stati accolti da un cielo scuro e malinconico ,con temperaturare molto basse. Supponiamo che mentre stiamo per vedere un luogo dove migliaia di persone sono state uccise,annientate e torturate, un giorno di sole non sarebbe stato opportuno. Mentre ci aggiravamo per le baracche ,sembrava di essere in un luogo qualsiasi,ma arrivati davanti alla scala della morte eravamo solo capaci di sentire compassione,orrore e pietà umana. La nostra guida ,Helmut,un gentilissimo e simpaticissimo signore austriaco era assolutamente fantastico. Ha camminato lentamente e ha preso il suo tempo per farci vedere le baracche ,le camere a gas e i forni crematori ,spiegando con una voce commossa ,ma decisa esattamente cosa era successo e che cosa stavamo visitando. La sua voce tremante dall'emozione ha dato un significato del tutto diverso alla nostra visita. Abbiamo visto chiaramente che ha messo cuore e anima in ogni parola pronunciata ,anche se ,sappiamo,che lo avrà ripetuto innumerevoli volte ad altre persone prima di noi. Le sensazioni e le emozioni che abbiamo provato a Mauthausen,sono nate grazie alle parole forti della nostra guida che è stato capace di creare una reale interazione con quello che stavamo guardando e le atrocità che sono accadute nei campi di concentramento. Devi visitare di persona questi luoghi solo per capire lontanamente com'era vivere nei campi di concentramento. Riusciremo mai a capire il vero significato di cosa vuol dire essere un detenuto in un campo di concentramento? No.....Mai!... tutto quello che sappiamo è l'impotanza di RICORDARE,IMPARARE E NON ODIARE. I.P.S.I.A Primo Levi







Una fredda giornata di febbraio può aiutare a comprendere le difficoltà che i deportati dovevano affrontare quotidianamente. Carlo Ugolotti







Fin da piccoli da quando abbiamo iniziamo il nostro ciclo di studi siamo stati abituati a studiare guerre e stragi che hanno portato a migliaia e migliaia di morti. Tutte quelle guerre sembrano lontane dalla nostra realtà quotidiana, e tutte le vittime di questi scempi sembrano solo numeri, dati che ampliano lo studio di una battaglia, di una strage avvenuta secoli e secoli fa. Eppure non sono passati neanche cent'anni da quando milioni di persone furono deportate in campi di concentramento dove venivano trattati come oggetti, dove il singolo perdeva il suo valore, dove ancora più importante che uccidere nei fatti era uccidere moralmente. Nel crematorio di Mauthausen sono esposte le fotografie di alcuni uomini che morirono nel campo. Sono volti di ragazzi e di uomini, di figli e anche di padri, quelle figure essenziali nella vita di ciascuno di noi vicine alla nostra quotidianità. Ed ecco che tutti quei numeri che hai studiato prendono vita, sono quei volti, ritratti in quelle fotografie un po' sbiadite un po' ingiallite che è difficile non paragonare a quelle che i nonni mostrano per far vedere come erano da giovani. Lea Negroni; Liceo classico Romagnosi.