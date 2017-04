CROCE



Circondata dall'affetto dei suoi cari ha raggiunto l'amato Luigi Rina Menozzi ved. Guareschi



Lo annunciano addolorati i figli Paolo con Paola ed Enrico con Maria Beatrice e gli adorati nipoti Pietro, Teodoro, Alessandro e Maria Angelica.



I funerali avranno luogo oggi 14 aprile alle ore 15.00 partendo dall'abitazione in Viale Roma n.2 per la chiesa S.Croce di Fontanellato indi si proseguirà per il cimitero di Fontanelle.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Fontanellato, 14 aprile 2017



Ï Famiglia Raffaella e Giacomo Corradi



Zia Anna e i cugini Menozzi sono vicini ad Enrico e Paolo per la perdita della cara Rina Noceto, 14 aprile 2017



