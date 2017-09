Giovannino Spinazzi

«Beati i morti che muoiono nel Signore.Essi riposeranno dalle loro fatiche,perchè le loro opere li seguono.»(Libro dell'Apocalisse)È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89(Cavaliere della Repubblica)Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, i figli Luigi con Giuseppina e Giuseppe, Raffaella con Ampelio, Mario e Lorenza, Lucia con Franco, Carlotta e Ilaria, il fratello Zaverio e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 23 settembre alle ore 10,00 nella chiesa di Albareto indi al cimitero di Fontanellato.La cara salma sarà fatta giungere dall'ospedale di Vaio.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di Albareto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Remo Piroli e a tutto il personale dell'Hospice di Fidenza per le cure prestate.Grazie anche a Graziella, Vittoria, Filomena, Gabriella, Anna Maria, Martha e Bruno.Non fiori ma eventuali offerte all'Hospice e alla Cri di Fontanellato.22-9-2017Ï Famiglie Beniamino, Fabio RainieriÏ Rastelli Giuseppe e CristinaÏ Formaggini Angela, Luca, MarcoÏ Scarpioni GabriellaÏ Famiglia Maurizio CostaÏ Tamani Angelo e PatriziaÏ Fam. Claudia e Elio BlicchiÏ Fam. Alba e Giorgio QuarantelliÏ Famiglie Tinelli e DentaliÏ Famiglie Pietro e Luigi AraldiÏ Famiglia Egidio MoseritiÏ Famiglia Aimi RenatoÏ Famiglia Campanini Fabrizio e AntonellaÏ Famiglia Marco e Carla PeriÏ Andrea e Simona MinardiÏ Famiglia Cantoni GabrieleÏ Famiglia Giancarlo DentiÏ Famiglia Pioli Paolo e SimoneÏ Famiglia Micconi EttoreÏ Famiglia Cremaschi OrazioÏ Fam. Sisto e Fabio GnappiÏ Famiglia Rossi MaurizioÏ Guido e Carla PongoliniÏ Rosaria e Gianfranco MarchiniÏ Marzia e Fausto MerliZaverio Spinazzi, Davide e famiglia partecipano al dolore di Anna, figli e famiglia per la perdita del loro caro22 settembre 2017I nipoti Augusto e Luigi Marchesi unitamente alle famiglie sono vicini a zia Anna e ai cugini Lucia, Luigi, Raffaella e famigliari per la scomparsa del caro zio22 settembre 2017Paola e Roberto con i figli Alessandro, Alberto e Daniela con Luca, rivivendo un identico doloroso percorso sono vicini a zia Anna e cugini per la perdita del caro22 settembre 2017Il Presidente Provinciale, il Consiglio Direttivo, il Direttore e il personale tutto di Coldiretti e Impresa Verde Parma partecipano al dolore di Luigi Spinazzi e famiglia per la perdita del caro papà22 settembre 2017Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Amministrativo, i Dirigenti ed i dipendenti del Consorzio della Bonifica Parmense partecipano al lutto del Presidente Luigi Spinazzi per la perdita del caro padre22 settembre 2017Dipendenti e collaboratori della ditta Marchesi Fidenzio Snc partecipano al lutto di Luigi e famigliari per la scomparsa del caro22 settembre 2017Sandro insieme a Claudia ed Elvira si stringono ad Anna e a tutta la famiglia per la perdita dell'amicoricordandone tutte le sue belle qualità e doti.22-9-2017Gabriele e Claudia sono vicini con affetto alla signora Anna, ai figli Luigi, Lucia e Raffaella per la perdita del loro caroCav.persona eccezionale e maestro di vita.22 settembre 2017Enrico Mezzadri partecipa commosso al dolore della moglie e dei figli per la perdita del carissimo amico22 settembre 2017Luca e Mario Pigazzani e famiglie partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa dell'amatoCav.amico ed esempio di professionalità di cui rimarrà ricordo.22 settembre 2017Franco e Luisa Veneziani sono vicini ad Anna e figli per la scomparsa di22 settembre 2017Angelo e Gianna, Rinaldo, Zoe e figli sono vicini a Luigi e famigliari per la scomparsa del padre22-9-2017Apprendiamo e ci rattrista la notizia della scomparsa del signorin questo momento difficile non sappiamo come meglio esprimerci, ma con il pensiero e con la preghiera siamo vicini al figlio Luigi ed ai suoi famigliari.Giovanni Maffei e famiglia.22 settembre 2017Le famiglie Dodi Romano e Corrado e Anichini Tanzi Anna sono vicini alla famiglia per la perdita di22 settembre 2017Meuccio e Giorgia sono vicini a Luigi e famiglia per la perdita del papà22 settembre 2017I dirigenti Mario Cocchi, Gabriella Olari e Nico Alberti porgono sentite condoglianze al Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense per la perdita del caro padre22 settembre 2017