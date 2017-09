Kiara Fontanesi per la quinta volta regina del motocross. In Francia, nell'ultima gara del mondiale ha conquistato di nuovo la vetta. Una vera impresa di grinta e abilità, visto che erano in quattro concorrenti a giocarsi il titolo.

Il quinto mondiale, il più sofferto, arrivato al termine di una seconda manche vibrante, incerta fino al termine.

Un titolo che significa allungare la striscia di successi e diventare sempre più la ragazza dei record. Nessuna come lei: solo Kiara con cinque titoli mondiali è la più titolata del Mondiale Femminile.