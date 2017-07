Tutti in piazza contro chi ripudia i propri amici

Un fine settimana per dire no all’abbandono: prosegue anche oggi la due giorni dedicata alla «Giornata Enpa contro l’abbandono», il tradizionale appuntamento estivo dell’Ente Nazionale per la Difesa degli Animali che in questa quinta edizione vede la collaborazione di Petreet, nota azienda di alimenti per cani e gatti.

Quest’anno sono 130 le piazze coinvolte, dal nord al sud del nostro Paese, che ospitano circa 1.000 volontari dell’associazione animalista pronti ad informare e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche del contrasto e della prevenzione del randagismo, piaga che, purtroppo, fa registrare ancora numeri preoccupanti.

«Fornire rilevazioni statistiche attendibili sul numero di randagi e abbandoni presenti sul nostro territorio è estremamente difficile – spiega Marco Bravi, responsabile Comunicazione e Sviluppo Iniziative nonché presidente del Consiglio Nazionale di Enpa –, tuttavia ci sono alcuni indicatori grazie ai quali possiamo disporre di alcuni dati di massima». Nel 2012, secondo i rilevamenti del Ministero della Salute, i cani vaganti sul territorio nazionale erano di un numero compreso tra 500.000 e 700.000, mentre stando ai dati 2015 relativi agli ingressi nei canili sanitari il numero si è attestato intorno alle 100.000 unità. «In questo contesto – prosegue Bravi – registriamo comunque una certa inversione di tendenza rispetto al passato. Lo vediamo soprattutto dalla frequenza con cui gli animali vengono adottati presso le nostre strutture, da un rallentamento della velocità di riempimento dei box, da una crescente consapevolezza delle persone con cui entriamo in contatto. Purtroppo ciò non significa che l’emergenza sia stata risolta e si riscontrano ancora situazioni di drammatico squilibrio tra regioni virtuose e regioni inadempienti, specie al Sud».

Il fenomeno degli abbandoni non riguarda solo i cani, ma anche, come ben sappiamo, i gatti, e tante altre specie: conigli, furetti, tartarughe, iguane, pitoni, animali che, una volta divenuti un «peso» per l’irresponsabile proprietario, vengono liberati in natura con l’errata convinzione che, nonostante una vita in cattività, siano in grado di provvedere a se stessi. «In realtà - conclude Bravi - si tratta di un auto convincimento del tutto ingiustificato che serve ad alleggerire le coscienze dal senso di colpa. Qualsiasi animale cresciuto in cattività, tanto più se in un ambiente diverso dal suo, se viene abbandonato è destinato alla morte. Il suo proprietario, invece, a una condanna penale. È bene ricordarlo: l’abbandono di animali non è solo un atto eticamente inaccettabile, ma è anche un reato». Secondo la normativa vigente, infatti, «chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro». La «Giornata Enpa contro l’abbandono» è anche l’occasione per rilanciare attraverso i media la campagna ideata pro bono dall’agenzia Itaca Comunicazione e caratterizzata dallo slogan «È l’inizio della vostra vacanza o solo della tua?», il cui obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di un fenomeno purtroppo ancora assai diffuso nonostante la flessione registrata rispetto agli anni passati. È possibile consultare l’elenco delle piazze che ospitano l’iniziativa all’indirizzo www.comunicazionesviluppoenpa.org/antiabbandono.html. Come si legge sul sito dell’associazione animalista, “Presso i banchetti Enpa, insieme ai gadget dell’associazione ci sarà un kit contenente prodotti Petreet, cane o gatto”. Nella nostra provincia i volontari dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali saranno presenti oggi, dalle ore 15 alle ore 18, in via Nazionale a Borgotaro, e dalle ore 17 alle ore 23.30 al Parco Nevicati di Collecchio. All’indirizzo www.comunicazionesviluppoenpa.org/miniguida_viaggiatore_bestiale.pdf è invece possibile scaricare la «Guida per i viaggiatori a 6 zampe» contenente indicazioni per conoscere le esigenze di cani e gatti ed utili accorgimenti per vacanze a misura di pet.