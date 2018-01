Monte Penna: quattro persone bloccate in auto dalla neve. Soccorsi

Un'autovettura con a bordo quattro automobilisti è rimasta bloccata nella neve non distante dal Rifugio Faggio dei Tre Comuni, alle pendici del Monte Penna-Trevine, nel comune di Bedonia, in alta Valceno. Nel tardo pomeriggio di oggi, 14 gennaio, la vettura con quattro persone a bordo stava percorrendo la strada che porta al rifugio, chiusa al traffico veicolare per neve, rimanendo bloccata. Uno dei passeggeri ha così chiamato telefonicamente i Vigili del Fuoco, che hanno poi richiesto anche l'intervento del Soccorso Alpino. Subito, il gestore del rifugio Faggio dei Tre Comuni, volontario del SAER, si è avvicinato all'auto, mentre dalla bassa valle iniziava ad avvicinarsi una squadra di tecnici della Stazione Monte Orsaro oltre ai Vigili del Fuoco di Borgotaro. Fortunatamente, anche grazie all'aiuto di alcuni passanti, l'automobile riusciva a uscire dalla coltre di neve e proseguire in direzione dell'abitato di Santa Maria del Taro. Le squadre del Soccorso Alpino sono quindi state fatte rientrare.