Dalla Regione, soldi per l'ospedale di Borgotaro

Per assicurare un futuro stabile agli ospedali montani, la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo un piano di investimenti da oltre 10,5 milioni che serviranno a migliorare i servizi nei tre presidi di Borgotaro, Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia) e Pavullo sul Frignano (Modena). Gli stanziamenti permetteranno anche di assumere quasi 60 persone, di cui 17 medici e 42 tra infermieri, ostetriche e altri operatori. Oltre alla disponibilità 24 ore al giorno del servizio di elisoccorso.

Gli investimenti sono stati confermati in Assemblea legislativa dall’assessore alle politiche per la salute, Sergio Venturi, che ha risposto a due interpellanze del Movimento 5 Stelle sulla sospensione dell’attività di assistenza al parto nei tre ospedali delle province di Reggio Emilia, Modena e Parma. In aula sono state ripercorse tutte le tappe della vicenda legata ai punti nascita, a partire dalla richiesta di deroga che la Regione aveva avanzato al 'Comitato percorso nascita nazionalè proprio per evitare tale sospensione. La decisione del Comitato - ha chiarito l’assessore - costituisce un vincolo non solo normativo, ma anche scientifico ed etico. Per la Regione, quindi,non è possibile avanzare una nuova richiesta, perchè i bassi tassi di natalità non sono sufficienti a garantire la sicurezza e la competenza dei professionisti nella gestione delle emergenze.

«Senza la garanzia - ha sottolineato Venturi- che il parto si svolga in condizioni di sicurezza, non sarebbe nè corretto, nè equo mantenere aperti dei punti nascita con la consapevolezza di offrire un’assistenza inferiore agli standard che devono essere garantiti a tutti i cittadini della nostra regione. Ma nessuno - ha concluso l’assessore - viene lasciato solo. Al contrario, potenziamo e integriamo le attività territoriali e ospedaliere, per fornire ai genitori e ai bambini un sostegno sempre più personalizzato».