«Pappa di Parma», l'app contro la fame nel mondo

Nel mondo esistono zone poverissime dove i bambini rischiano di perdere la vita a causa della denutrizione, ed è pensando alla loro salvezza che il Lions Club Parma Host ha deciso di collaborare con l’Università per trovare una soluzione semplice al problema della fame. Questa soluzione è rappresentata dalla App chiamata «Pappa di Parma», in grado di fornire la ricetta per preparare una pappa nutriente per i bambini fino ai 5 anni di età - con la possibilità di «personalizzare» la dieta in base alle caratteristiche del bimbo - utilizzando gli ingredienti facilmente reperibili nelle varie parti del mondo in cui la App verrà utilizzata. Lo sviluppo del progetto è stato affidato a Madegus-Maestri del Gusto, un’iniziativa imprenditoriale dell’Università di Parma che si occupa di educazione alimentare e divulgazione scientifica nel campo della nutrizione. Il suo prodotto più noto è il programma di educazione alimentare di Giocampus, mentre la App «Pappa di Parma» sarà presentata alla rete delle associazioni umanitarie nazionali e internazionale entro l’estate. Un’anticipazione è stata però offerta nei giorni scorsi, al Circolo di Lettura, in occasione della Charter Night, una serata in cui il Lions Club Parma Host ha festeggiato il suo 63º anno di attività, nell’anno in cui viene celebrato il centenario del Lions Club International. «Questa App sarà messa a disposizione di tutti coloro che operano nei Paesi del terzo mondo – premette Cristian Bertolini, presidente del Lions Club Parma Host – e servirà per creare un alimento destinato ai bambini fra i 5 e i 60 mesi, utilizzando prodotti locali facilmente reperibili». Un primo assegno da 10 mila euro è stato donato dal club agli sviluppatori di questo programma che si serve della tecnologia per offrire una risposta alla portata di chiunque, anche dei più disagiati. L’assegno è stato consegnato dal presidente a Francesca Scazzina e ad Alice Rosi. «Siamo un’organizzazione che si occupa di migliorare la vita delle persone nel mondo, e per numero di soci e di club possiamo vantare la distribuzione più capillare sul pianeta», afferma con orgoglio Giorgio Beltrami, socio del Lions Club Parma Host, nonché governatore del distretto 108 Tb. «Questo club, nato nel 1954 – aggiunge Beltrami – è stato l’ottavo in Italia ed il primo Lions Club dell’Emilia Romagna». Attualmente può contare su 55 soci, «compresi Giovanni Ballarini e Michele Ventura – ricorda il governatore – premiati con la civica benemerenza durante il premio Sant’Ilario 2017». Nella conviviale di venerdì sera è stato anche celebrato l’ingresso di tre nuovi soci: Gianfranco Cervellin, Giuseppe Cerati e Vito Lazzara.