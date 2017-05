Solo due minuti per Francesco Totti nell'ultimo Roma-Juventus della sua carriera. Il capitano dei giallorossi è entrato al 93' del big match dell'Olimpico, a 3-1 ormai acquisito, al posto di Salah.



Tributato con una standing ovation dal pubblico, il numero 10 non ha sorriso. Al triplice fischio, senza aver toccato un pallone, si è diretto direttamente negli spogliatoi, senza festeggiare la vittoria con i compagni e ignorando Spalletti.



Su Twitter infuria la polemica: in tanti accusano il tecnico toscano di aver umiliato la bandiera dei giallorossi.