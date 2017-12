Rubano borse e vestiti al Coin: "Possiamo: c'è scritto "svuota tutto". Arrestate

Nella giornata di ieri, poco dopo le 15.20, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti all'interno del Coin in Via Mazzini dove due per ladre erano appena state bloccate dagli addetti alla sorveglianza.

La pattuglia ha accertato come le due - D.B., origine marocchina, 43 anni, e B.S.H. tunisina, 34 anni, entrambe con precedenti e residenti a Parma, erano entrate all’interno del grande magazzino e si erano impossessate di alcune borse, le avevano svuotate della carta volumizzante e avevano cominciavato a riempirle in modo compulsivo di diversi capi di abbigliamento per uomo, donna, bambini, prodotti di profumeria ed altro, per poi uscire dal locale. Proprio nel momento in cui sono state bloccate dagli addetti alla vigilanza.

La merce asportata, in parte danneggiata dall’asportazione violenta delle placche antitaccheggio, aveva valore complessivo di 2.500 euro.

Alle contestazioni degli addetti alla vigilanza le donne hanno replicato con strafottenza che si erano impossessate di tutta quella merce dopo aver letto sulle vetrine del negozio cartelli con la scritta “SVUOTA TUTTO” che, a loro dire, le legittimava ed autorizzava a prendere ciò che volevano.

Le due straniere, perquisite, sono state trovate in possesso di una forbice, utilizzata per la rimozione delle placche e delle strisce antitaccheggio.

Condotte in questi Uffici le due straniere, sono state arrestate per furto aggravato in concorso e sono in attesa del giudizio direttissimo.