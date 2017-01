Cervello e gambe allenati per invecchiare bene

Non siamo mai stati così vecchi. La popolazione incanutisce sempre più: oggi gli ultrasessantacinquenni hanno superato il 20% della popolazione italiana e si prevede che nel 2051 l’indice d’invecchiamento salirà al 35%. Attenzione, però, perché non c’è da disperarsi: i segreti per invecchiare con successo ci sono. Lo conferma Giovanni Gelmini, geriatra, direttore del dipartimento di cure primarie dei distretti Val Taro e Ceno e Fidenza dell’Ausl di Parma.

L’aspettativa di vita, ad oggi, è di 85 anni per le donne e 80 per gli uomini; stando agli ultimi dati in Italia sono circa 20 mila gli ultracentenari. Nella nostra Regione l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra il numero dei ragazzi fino ai 14 anni con quello degli over 65 è di 180: significa che per ogni ragazzo ci sono 1,8 anziani (l’indice nazionale è 157). In alcuni comuni della nostra montagna questo valore sale fino a 800. Stiamo invecchiando, e invecchiare bene è importante, oltre che possibile, dato che gli ultrasessantacinquenni autosufficienti sono il 75-78% e il capitale sociale della popolazione anziana nel nostro Paese si attesta sui 18,3 miliardi di euro.

«L’invecchiamento ha sicuramente una base genetica, ma a influenzarlo ci sono senza dubbio fattori ambientali, negativi e positivi - commenta Gelmini - Fra i primi fattori positivi, la capacità di mantenersi attivi, anche nel proprio ruolo di nonni: Victor Hugo diceva che il legame tra vecchi e giovani è ben più profondo di quello che entrambi potranno mai creare con gli adulti. A far invecchiare bene ci sono poi tutte quelle attività come il volontariato sociale e il coinvolgimento in attività ricreative e culturali».

Dovrà ricredersi chi pensa che per queste cose l’età che avanza sia un ostacolo: è infatti dimostrato che l’invecchiamento incide molto meno sulle prestazioni mentali e creative rispetto all’influenza che ha sulle capacità fisiche. Dai 20 ai 70 anni le capacità cerebrali diminuiscono del 10-15%, mentre le performance del cuore del 30%, quelle dei polmoni del 70% e quelle dei reni del 50%.

«Il nostro cervello è l’organo che invecchia meno e tenerlo allenato è fondamentale - aggiunge Gelmini - Ecco perché anche viaggiare arricchisce e mantiene giovani e in salute. Altre abitudini da tenere ben presenti? La prevenzione e il controllo medico. Anche la dieta è importante, ma attenzione: con la parola dieta si intende alimentazione varia. In altre parole: mangiar bene, in modo tale da introdurre tutti quegli elementi e quelle sostanze che aiutano il metabolismo cellulare».

L’attività fisica, naturalmente, è fondamentale. «Non esiste un’età raggiunta la quale è meglio non fare attività fisica, e il discorso vale anche per chi ha patologie. L’attività, adattata se necessario, è il farmaco più importante, al più basso costo e con i minimi effetti collaterali - aggiunge Gelmini -. Anche accorgimenti banali come fare sempre le scale sono determinanti. 45 minuti la settimana di cammino a ritmo sostenuto (ma comunque tale da permettere al soggetto di chiacchierare, alla velocità di tre-cinque chilometri orari) sono un toccasana anche per le capacità cognitive».

In altre parole, occhio alla poltrona una volta in pensione: uscire, coltivare hobby e passioni, viaggiare, fare i nonni, muoversi è la ricetta per sentirsi arzilli il più a lungo possibile.

Anche evitare l’errore di sentirsi invincibili è importante.

«Scongiurare le cadute con banali accorgimenti è la chiave per evitare situazioni in grado di trasformare improvvisamente un anziano attivo in uno non autosufficiente - conclude l’esperto - Quindi: niente ciabatte aperte o tappeti pericolosi in casa, ricordate di illuminare bene gli ambienti e dotarli di appoggi vari e corrimani». Saggezza, insomma, è già mezza giovinezza.