La nuova mafia che occupa Parma

A Parma c'è la mafia. Anzi, sarebbe più corretto dire che c'è una mafia in più, che si aggiunge alla 'ndrangheta, l'organizzazione criminale calabrese che ormai da decenni ha messo stabili radici anche in Emilia. Solo che realtà come la 'ndrangheta, dalle nostre parti, operano sottotraccia, inquinando settori dell'economia ma senza pretendere di avere il controllo del territorio; mentre questa nuova mafia il territorio lo occupa, se lo spartisce meticolosamente, lo gestisce con fare disinvolto e apparentemente inoffensivo, ma in realtà all'occorrenza violento e spietato, prendendo stabilmente possesso di intere strade e piazze del centro cittadino, giorno e notte, con arroganza e sfrontatezza, approfittando della nostra indolenza e della nostra distrazione, portati come siamo a pensare che il nostro benessere sia destinato ad essere eterno e non scalfibile.

Di che mafia si tratta? Della mafia nigeriana, espressione del più vasto fenomeno delle mafie etniche. Una mafia che prospera gestendo alla luce del sole il business della droga e della prostituzione. Che si tratti di vera e propria mafia lo hanno ammesso le stesse forze dell'ordine, all'indomani della maxi retata di qualche giorno fa in piazzale Dalla Chiesa. Non è dunque un'esagerazione, ma una triste e purtroppo consolidata realtà. Una realtà che – ancor più triste da dire – si giova delle falle del nostro sistema, di un buonismo mal posto e di un eccesso di garanzie dispensate con discutibile larghezza, facendo sì che tale fenomeno possa crescere fino a incancrenirsi, come stiamo cominciando (tardivamente) ad accorgerci.

La prova? Anche questa la si è avuta all'indomani della recente retata in stazione: delle sedici persone fermate, quindici erano nigeriane e ben otto erano richiedenti asilo e in quanto tali legittimate a soggiornare sul territorio nazionale in attesa dell'esito della propria domanda (con annessa possibilità di ricorsi e controricorsi che prolungano l'iter per anni). Ciò significa che queste persone sono arrivate in Italia (con ogni probabilità dopo essere state salvate in mare e portate al sicuro nei nostri porti), hanno chiesto la protezione del nostro Paese per sfuggire a guerre, soprusi e miserie dilaganti nelle terre d'origine e, mentre sono in attesa di sapere se l'Italia accetti o meno di concedere l'agognata protezione internazionale, manifestano la loro riconoscenza per l'accoglienza ricevuta mettendosi a spacciare droga e costringendo donne loro connazionali (anch'esse spesse volte richiedenti asilo) a vendere il proprio corpo sulle strade delle nostre periferie.

L'irruenza e la sfacciataggine di questa mafia etnica è tale per cui già all'indomani dell'operazione di qualche giorno fa, il piazzale della stazione era presidiato dai soliti personaggi dediti allo spaccio, che a una certa ora si sono cimentati in una rissa che sapeva tanto di regolamento di conti. Il giorno seguente, ancora peggio: il far west è scoppiato addirittura alla mattina, con tanto di coltelli, segno di un nervosismo dovuto forse alla necessità di spartirsi nuovamente il territorio dopo il blitz. Ed è lecito pensare che sarà sempre peggio, almeno finché continueremo a offrire loro un'opportunità che non meritano: quella di stare in Italia.